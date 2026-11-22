Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България, а възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са наистина огромни. Това съобщи премиерът Румен Радев в свой пост във Фейсбук след срещата си с престолонаследника принц Мохамед бин Салман.

На срещата ни с престолонаследника и министър-председател Н.К.В. принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд обсъдихме двустранното сътрудничество в енергетиката, създаването на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията. През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти, заяви Радев.

Скоростта и мащабите, с които Саудитска Арабия се променя и модернизира, са наистина впечатляващи. Само преди няколко дни излезе класацията на ООН, според която Саудитска Арабия вече е световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление, пише още министър-председателят.

Саудитска Арабия е ключов партньор на България и ЕС в Близкия изток с решаваща роля за гарантиране на сигурността и стабилността. С принц Мохамед бин Салман споделяме виждането, че именно свързаността е ключовия фактор за тяхното постигане и за икономическото развитие. Във връзка с това поканих принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април следващата година заедно с Европейската комисия.

Саудитска Арабия ще има ключова роля за доставката на енергийни ресурси чрез бъдещия железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Тук има възможност за реализацията и на много други проекти в областта на транспортната, енергийна и дигитална свързаност.

Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство. Днешната ни среща потвърждава общата ни воля от разговора ни м.г. на Форума за инвестиции в бъдещето да преминем към по-прагматичен етап в отношенията между нашите две страни, се казва още в публикацията на Радев.

По време на официалната си среща престолонаследникът и Радев прегледаха дългогодишните двустранни отношения между двете страни, проучиха възможности за разширяване на сътрудничеството и обсъдиха обещаващи възможности за по-нататъшно укрепване на партньорството си в различни сектори. Те също така обмениха мнения относно последните регионални и международни развития и текущите усилия за тяхното справяне, предаде Saudi Gazette

Престолонаследникът и българският премиер обсъдиха разширяването на двустранното сътрудничество.

В началото на срещата престолонаследникът приветства министър-председателя на България в Саудитска Арабия. От своя страна Радев изрази радостта си от посещението и възможността да се срещне с престолонаследника.

Сред присъстващите на приема бяха заместник-емирът на Рияд принц Мохамед бин Абдулрахман; министърът на външните работи принц Фейсал бин Фархан; министърът на държавата, член на кабинета и съветник по националната сигурност д-р Мусаед Ал-Айбан; министърът на търговията д-р Маджид Ал-Касаби (придружаващ министър); министърът на туризма Ахмед Ал-Хатиб; министърът на комуникациите и информационните технологии инженер Абдула Алсуаха; министърът на икономиката и планирането Фейсал Ал-Ибрахим; и саудитският посланик в България д-р Рами Ал-Отаиби.