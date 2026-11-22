България ще бъде сред най-тежко пострадалите държави, ако Европейският съюз се разпадне. Това предупреди бившият министър-председател и бивш лидер на европейските социалисти Сергей Станишев в интервю за БНТ. Той се противопостави на милитаризацията на европейската икономика и на опитите приемането на бъдещия бюджет на ЕС да бъде обвързано с финансирането на Украйна.

Думите му идват на фона на нарастващото напрежение между Германия и няколко държави, сред които и България, които не желаят да поемат допълнителни финансови ангажименти към Киев.

България сред най-потърпевшите при разпад на ЕС

„Много хора хейтят Европейския съюз и казват: „Нека се разпадне, той не е това, което беше“. Но ако се разпадне, ние ще сме едни от тежко потърпевшите и трябва да сме наясно с това. Затова е по-добре да го направим по-ефективен и по-добър“, заяви Станишев.

Бившият премиер припомни присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г., когато европейското членство е било обединяваща национална цел. Според него разочарованието днес е разбираемо, тъй като очакванията са се сблъскали с реалностите, но отговорът не е разрушаване на Съюза, а неговото реформиране.

За България евентуален разпад би означавал загуба на предимствата на единния европейски пазар, сериозни сътресения за бизнеса и износа, както и несигурност около европейското финансиране за инфраструктура, земеделие и регионално развитие. Страната ни е сред нетните получатели на средства от общия бюджет, поради което бъдещето на фондовете за сближаване има особено значение за българската икономика.

Отказът на България да плаща за Украйна изостри спора

Предупреждението на Станишев идва в момент, когато страната ни вече е въвлечена в остър европейски спор за новата финансова помощ за Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза подкрепата си за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г. с поемането на финансови ангажименти към Киев от всички държави членки.

България, Унгария, Словакия и Чехия дадоха сигнали, че не желаят да участват в допълнителното финансиране. Премиерът Румен Радев обясни, че страната ни е в процедура по свръхдефицит и няма възможност да отделя нови средства. Същевременно София не възпрепятства останалите държави да подпомагат Украйна и запазва ангажимента си за хуманитарна подкрепа.

Именно обвързването на двата въпроса предизвика острата реакция на Станишев. „Това не е приемливо, защото това се нарича изнудване, шантаж. Европейският бюджет, общият европейски бюджет, по който сега вървят преговорите, трябва да бъде приет. Той трябва да бъде достатъчно амбициозен. Страната ни е в групата на страните, които отстояват запазването в максимална степен на фондовете за сближаване, защото те са израз на европейската солидарност“, подчерта бившият премиер.

Милитаризацията няма да донесе растеж

Станишев настоя Европа да преразгледа икономическите си приоритети, вместо да разчита на увеличаването на военните разходи като двигател на развитието. „Да, трябва да има достатъчно разходи за сигурност и отбрана - това е ясно, но аз съм против милитаризацията на Европейския съюз и на неговата икономика, защото тя няма да доведе до траен растеж“, заяви той.

Според него ЕС трябва да насочи усилията си към индустрията, производството и технологиите, както и към премахването на вътрешните бариери пред бизнеса. Той подчерта, че Европа все още не функционира като истински единен пазар, въпреки огромните икономически възможности, които притежава.

Бившият премиер открои и специалната роля на Централна и Източна Европа в бъдещото развитие на Съюза. „Отдавна отстоявам тезата, че всъщност новият двигател на икономическото развитие на Европейския съюз е Централна и Източна Европа. Нашите 11 страни имат много по-динамичен икономически растеж и са много по-гъвкави по отношение на промените в света, отколкото по-статичните общества на Западна Европа“, заяви Станишев.