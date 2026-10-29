Изненадващ обрат в ЕС! Канада остава без обещания специален статут

Европейският съюз се отказа засега от плановете да предостави на Канада специален статут на асоцииран член. Решението беше взето непосредствено преди двудневната среща на върха ЕС-Канада, която започва днес в Монреал. По настояване на германския канцлер Фридрих Мерц и още няколко европейски лидери понятието „асоциирано членство“ е премахнато от проекта за заключителна декларация. Вместо него Брюксел и Отава ще обявят намерението си за все по-тясно сътрудничество, съобщават ДПА и Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източници.

Германия, Франция, Италия и Гърция възразиха

Идеята Канада да стане първият асоцииран член на ЕС беше представена през септември от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В реч пред Европейския парламент в Страсбург тя предложи нов модел на партньорство, който да сближи европейския блок със северноамериканската държава.

Предложението обаче срещна съпротивата на няколко държави членки. Според Евронюз Германия, Франция, Италия и Гърция са възразили срещу първоначалния текст на общата декларация. Берлин е настоял най-активно за премахването на спорните формулировки.

Основният проблем е, че понятието „асоцииран член“ не съществува в европейските договори и няма установено правно значение. Според дипломатически източници редица правителства са поискали първо да бъдат уточнени конкретните права и задължения, които би предоставял подобен статут.

Фон дер Лайен не се отказва от идеята

В преработения документ вече не се споменават нито „асоцииран член“, нито „асоциирано членство“. Вместо това ЕС и Канада поемат ангажимент да работят за „все по-тясно асоцииране“, без то да означава пълноправно членство.

Предвижда се конкретният модел на бъдещите отношения да бъде разработен до следващата среща на върха през 2027 г. Отслабени са и някои от първоначалните ангажименти за интегриране на финансовите пазари и взаимни преференции в областта на икономическата сигурност.

Въпреки промените Урсула фон дер Лайен продължава да подкрепя първоначалната си инициатива. При пристигането си в Монреал тя заяви, цитирана от Франс прес, че страните ще започнат да обсъждат как Канада да стане първият асоцииран член на ЕС.

Председателят на Европейската комисия подчерта амбицията да бъде изградено най-тясното партньорство, което Съюзът някога е имал с държава извън Европа.

Канада търси алтернатива на САЩ

Задълбочаването на отношенията с Европа е сред основните външнополитически приоритети на канадския премиер Марк Карни. Той ускори усилията за диверсифициране на икономическите връзки на страната след въвеждането на американски мита при втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

САЩ продължава да бъде най-големият пазар за канадските стоки, като по данни на Ройтерс приема близо 70% от износа на страната. Европейският съюз е друг основен търговски партньор, а двете страни вече разполагат с широкообхватно търговско споразумение, което се прилага временно от 2017 г.

Според официалните данни на Европейския съвет търговията със стоки и услуги между ЕС и Канада е достигнала приблизително 130 милиарда евро през 2025 г. Това е увеличение с над 80% спрямо 2016 г.

Карни подкрепя изграждането на ново партньорство под името „Съюз за бъдещето“, като поставя акцент върху конкретните икономически и стратегически ползи, а не върху формалното му наименование.

Отбраната, суровините и технологиите остават приоритет

На срещата в Монреал Марк Карни ще разговаря с Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Сред основните теми са икономическата сигурност, енергетиката, цифровите технологии, критичните суровини и отбранителното сътрудничество.

Канада вече има специално място в европейските отбранителни инициативи. Тя е единствената неевропейска държава, която участва в механизма SAFE на ЕС за финансиране на съвместни отбранителни поръчки на стойност 150 милиарда евро.

Очаква се страните да обсъдят и нови инвестиции в добива на критични минерали, сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, научните изследвания и образованието. Сред подготвяните инициативи е рамково споразумение между Канада и Европейската инвестиционна банка, което трябва да улесни финансирането на стратегически проекти.

Общата декларация на ЕС и Канада се очаква да бъде представена утре след приключването на срещата на върха.