Тръмп скъса ключов съюз
Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
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Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
Впечатляващ форум в Отава очерта заплахите пред демокрацията - краен популизъм, авторитаризъм и автократично управление
Вашингтон с рутинен успех над Отава
Майкъл Бибо се страхувал, че дяволът го преследва, има 13 присъди Мъжът, който уби войник близо до канадския парламент в Отава и гърмя в сградата, сл...
Отава. Канадският премиер Стивън Харпър обяви, че страната му ще удвои усилията си в борбата срещу тероризма, след като ислямистки стрелец атакува пар...
Отава. Извършителят на атентата в парламента в канадската столица Отава е 32-годишен канадец с конфискуван паспорт, съобщиха канадските медии. Името м...
Премиерът е бил в сградата при атаката, предполага се, че нападателите са двама или трима Десетки изстрели, мирис на барут и ранен военнослужещ от по...
Отава. Пътнически влак се е врязал в двуетажен автобус на жп прелез в околностите на канадската столица Отава, съобщава местната телевизия Си Би Си....