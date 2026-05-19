Тръмп скъса ключов съюз

Администрацията на Доналд Тръмп се оттегля от дългогодишен механизъм за сътрудничество с Канада в областта на отбраната, обвинявайки Отава, че не изпълнява ангажиментите си за военни разходи, съобщава Ройтрес.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елдридж Колби обяви, че Пентагонът замразява участието си в Постоянния съвместен съвет по отбраната — консултативен орган за северноамериканската сигурност, създаден още през 1940 година.

„Само чрез инвестиции в собствените ни отбранителни способности американците и канадците могат да бъдат в безопасност, сигурни и проспериращи“, написа Колби в серия публикации в X.

Той директно обвини Канада, че „не е постигнала достоверен напредък“ по поетите ангажименти за увеличаване на военните разходи.

Изявленията му идват на фона на напрежението между Вашингтон и Отава, след като канадският премиер Марк Карни неведнъж заговори за изграждане на по-силни съюзи с държави извън САЩ. Причината — търговската война на Доналд Тръмп и скандалните му изказвания, че Канада трябва да стане „51-вият щат“ на Америка.

„Вече не можем да избягваме разликата между риториката и реалността. Истинските сили трябва да подкрепят думите си със споделени отговорности за сигурността и отбраната“, написа Колби, като дори публикува линк към реч на Карни от Световния икономически форум в Давос.

Постоянният съвместен съвет по отбраната включва висши американски и канадски представители в сферата на сигурността и дипломацията и провежда ежегодни срещи.

Според Имран Байоуми — бивш съветник към американското министерство на отбраната, подобен ход е „ненужна провокация“, която изпраща тревожен сигнал не само към Канада, но и към останалите съюзници на САЩ.

„Това е важен символ на двустранните отношения между двете държави“, коментира Байоуми пред CBC News.

Решението на Вашингтон идва в момент, когато НАТО продължава да притиска съюзниците си да увеличат военните си бюджети, а напрежението между САЩ и част от западните партньори става все по-видимо.

