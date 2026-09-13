Канада поиска в Евросъюза
Търговската война със САЩ тласка Отава към безпрецедентно сближаване с Европа
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Търговската война със САЩ тласка Отава към безпрецедентно сближаване с Европа
Заплахата за USMCA отстъпва назад, а президентът прогнозира скорошно споразумение с Отава
Стомана, млечни продукти, техника и електроуреди от САЩ попадат под новите ответни мита на Отава
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
Заплахите за мита заради Гренландия вдигнаха Брюксел на крак
Има допълнително отслабване на щатския долар и опасения от търговска война
Какво всъщност цели американският президент?
Някои държави се надяват на по-благосклонно отношение
Си Цзинпин готви отмъщение, адаптиране и разширяване на връзките, пише FT
За какво се разбраха европейските лидери и американския президент Джо Байдън
При годишния обзор, една от ключовите думи, които трябва да посочим, е „санкции”
Целта да се премахне чуждия софтуер
Ако се наложи, ще се борим, каза премиерът Си Дзинпин
Мащабна търговска война между САЩ и ЕС съюз може да струва скъпо и на двете страни
Apple пострада най-тежко, продаде само 36 милиона айфона през последните три месеца
Пекин готви насрещен удар в търговската война с Вашингтон - да ограничи експорта на редки метали за Америка
Доналд Тръмп се съгласи да не повишава от 1 януари митата върху китайски стоки за 200 милиарда долара от 10 на 25 процента...
Google Inc обмисля закупуването на израелската компания за мобилна спътникова навигация Waze Inc, което може да доведе до война на наддаване с Faceboo...