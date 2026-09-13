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Google наддава за Waze Inc

Google наддава за Waze Inc

Google Inc обмисля закупуването на израелската компания за мобилна спътникова навигация Waze Inc, което може да доведе до война на наддаване с Faceboo...

24 май | 9:11
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