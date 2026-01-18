Търговска война на хоризонта. ЕС реагира спешно на ултиматума на Тръмп

Постоянните представители на 27-те държави от Европейски съюз се събират днес на извънредна среща заради острите заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на нови мита срещу европейските съюзници, ако Вашингтон не получи възможност да купи Гренландия, предаде Ройтерс. Срещата е свикана от Кипър, който в момента е ротационен председател на Съюза, и по информация на европейски дипломати ще започне в 17:00 ч.

Напрежението ескалира след като Тръмп отправи безпрецедентно остро послание към осем европейски държави – Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия – обвинявайки ги, че „играят много опасна игра“ с присъствието си в Гренландия. Американският президент заяви, че е „време Дания да върне острова“, като добави, че „на карта е заложен световният мир“.

Тръмп заплаши, че ще наложи 10-процентни мита върху вноса от тези страни от 1 февруари, които до 1 юни могат да нараснат до 25 процента, ако не бъде постигнато „споразумение за пълна продажба на Гренландия“. Изявленията предизвикаха незабавна и остра реакция в Европа. Френският президент Еманюел Макрон определи позицията на Вашингтон като „недопустима заплаха“ и заяви, че ЕС ще отговори единно. От Брюксел предупредиха, че отношенията със САЩ рискуват да навлязат в „опасна спирала“.

Британският премиер Киър Стармър нарече действията на Тръмп „много голяма грешка“, а шведският министър-председател Улф Кристершон подчерта, че страната му няма да се остави да бъде „изнудвана“. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен изрази открито учудване от публичните заплахи на американския президент, които поставят Европа пред нова сериозна криза в отношенията със САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com