Германия натиска за Европа на две скорости

Германия официално поставя на масата идеята за Европейски съюз „на две скорости“, с аргумента, че сегашният модел на вземане на решения в общността от 27 държави е твърде бавен и не отговаря на нарастващите икономически и геополитически предизвикателства. Берлин настоява за формиране на тясно ядро от държави, които да движат напред ключовите политики и да превърнат ЕС в по-независим и конкурентоспособен глобален играч.

Идеята е формулирана в писмо на германския министър на финансите Ларс Клингбайл, цитирано от Ройтерс, с което той кани финансовите министри на Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия на видеоконференция в сряда. Целта на срещата е да се очертае конкретна и амбициозна програма за засилване на суверенитета, устойчивостта и икономическата мощ на Европа чрез по-тясна координация между водещите икономики.

По този начин Германия и Франция предлагат нов формат на сътрудничество между шестте най-големи икономики в ЕС, който да заобиколи блокажите, произтичащи от необходимостта за консенсус между всички държави членки. „Сега е моментът за Европа на две скорости“, заяви Клингбайл по време на форум, организиран от Welt в Берлин, подчертавайки, че запазването на досегашния модел вече не е устойчиво.

Натискът за промяна идва на фона на усилията на ЕС да намали зависимостта си от вноса на критични суровини от страни като Китай, както и на нарастващите опасения, че търговските мита и фрагментацията на глобалните пазари могат сериозно да засегнат инвестициите и растежа. В писмото си германският министър предупреждава, че в условията на „все по-непредсказуема геополитическа среда“ Европа няма друг избор, освен да действа по-бързо и по-решително.

Предложеният план включва четири ключови направления – ускорено изграждане на съюз на капиталовите пазари, укрепване на позициите на еврото, по-добра координация на инвестициите в отбраната и гарантиране на достъпа до стратегически суровини. Срещата в сряда е определена като начало на процес, който ще бъде продължен и в рамките на следващото заседание на Еврогрупата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com