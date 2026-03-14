Невиждан бунт в огромна комунистическа страна

Разгневени кубинци излязоха на протест и за пръв път атакуваха офис на комунистическата партия.

В кубинския град Морон избухнаха протести на фона на влошаващата се криза за горива и продължаващите прекъсвания на електрозахранването в страната. Ситуацията ескалира, когато протестиращите подпалиха централата на Комунистическата партия на Куба.

Според местни медии демонстранти са се събрали в Морон, за да протестират срещу спиранията на тока и липсата на горива. По време на демонстрацията някои участници подпалиха местния офис на управляващата Комунистическата партия на Куба.

При инцидента е имало и стрелба. Независимият журналист Гийермо Родригес Санчес съобщи, че полицай е стрелял с оръжието си, прострелвайки млад мъж, пише actualno.com.

На кадрите се вижда как няколко местни жители изнасят ранения млад мъж от мястото на инцидента, за да му окажат първа помощ, докато напрежението в района расте.

Родригес Санчес сподели и допълнителни видеоклипове, показващи демонстранти, хвърлящи горящи предмети по централата на Комунистическата партия, докато пламъците в крайна сметка не поглъщат сградата.

