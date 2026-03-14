Новият върховен лидер на Иран - призрак във властта

Почти седмица след определянето му за върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей остава почти напълно невидим за обществото. Иранците все още не са го съзирали публично и не са чували гласа му, въпреки че страната се намира в момент на тежка военна конфронтация със Съединените щати и Израел. Единствената му поява досега беше чрез дълго изявление, прочетено по държавната телевизия. Оттогава новият лидер остава извън публичното пространство, което поражда въпроси за начина, по който се упражнява властта в Техеран, пише в свой анализ Си Ен Ен.

Лидер, който не се появява

В четвъртък държавната телевизия излъчи изявление, приписвано на Моджтаба Хаменей. Това беше първият сигнал към иранското общество за неговите позиции след поемането на властта.

Ден по-късно се проведе Ал Кудс - ежегодният ден на солидарност с палестинците, когато традиционно върховният лидер се появява публично. Заедно с това петъкът беше и първият му ден като лидер на страната. Но Моджтаба Хаменей не се появи.

Шест дни след назначаването му иранците продължават да не знаят къде се намира той и в какво състояние е.

Според източник, запознат със ситуацията, новият лидер е бил ранен в първите дни на бомбардировките на САЩ и Израел. Същата серия удари отне живота на баща му - дългогодишния върховен лидер Али Хаменей - както и на няколко от най-висшите военни командири на страната.

По информация на източника Моджтаба Хаменей е получил счупване на ходилото, синина около лявото око и няколко порезни рани по лицето.

По-късно синът на иранския президент Масуд Пезешкиан, който работи като правителствен съветник, написа, че новият лидер е ранен, но се намира на сигурно място и се възстановява добре.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, без да представи доказателства обаче, че той вероятно е обезобразен, докато Израел вече намекна, че всеки нов върховен лидер може да бъде цел на атака.

Властта на човек, когото никой не вижда

Въпреки липсата на публични появи, хиляди поддръжници на режима излязоха по улиците, за да демонстрират вярност към новия лидер. Масовите митинги се превърнаха в част от усилията на властта да укрепи подкрепата в последните дни на свещения месец Рамадан.

Сред религиозните проповедници дори се появи нова интерпретация на неговата невидимост. Влиятелният духовник Махмуд Карими заяви, че именно това говори за характера му. „Достатъчно е, че никой никога не го е виждал“, каза той, представяйки скритостта на Хаменей като знак за духовна сила.

Сред критиците на режима обаче отсъствието му предизвиква подигравки. В социалните мрежи се разпространяват фотомонтажи, в които новият лидер е показан като картонена фигура на върха на властта.

Липсата на реални кадри е толкова осезаема, че държавни медии започнаха да разпространяват и видеа, създадени със изкуствен интелект.

В тях Моджтаба Хаменей говори пред огромни тълпи или стои до баща си в ключови моменти от историята - сцени, които никога не са се случвали.

Някои жители на Техеран вече го наричат иронично „върховния лидер на изкуствения интелект“.

Митологията на властта

Моджтаба Хаменей почти четири десетилетия оставаше фигура зад кулисите на иранската политика. По време на управлението на баща си той рядко се появяваше публично, но се смяташе, че има сериозно влияние върху системата на властта.

Историкът Араш Азизи от Йейлския университет смята, че начинът, по който се изгражда образът му днес, се вписва в дълбоки религиозни символи на шиитската традиция.

Той отбелязва, че смъртта на баща му може да бъде представена като мъченическа, а самият Моджтаба Хаменей - като ранен наследник на революцията. „Това напомня на образите на шиитските светци от битката при Кербала“, казва Азизи.

Така политическата власт се преплита с религиозната символика, която от десетилетия играе важна роля в легитимирането на режима.

Кой управлява Иран в действителност

Според някои анализатори истинският въпрос не е защо новият лидер не се появява, а кой реално взема решенията в страната.

Санам Вакил от лондонския мозъчен тръст Chatham House смята, че липсата на публичност не подкопава легитимността на властта в краткосрочен план. По думите й системата на Ислямската република е изградена така, че институциите да могат да функционират дори без видимо лидерство.

Най-голяма роля вероятно играят мощни структури като Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които контролират военната стратегия и сигурността.

Според историка Араш Азизи именно тези структури държат реалната власт. „Те вероятно ще останат истинските центрове на сила в Иран, независимо дали Моджтаба Хаменей ще се появи публично или не“, казва той.

Лидер с мишена на гърба

Засега няма спешност новият лидер да бъде показван пред камерите. Самото му назначение вече осигурява политическата легитимност, необходима на военните и институциите, за да продължат войната, която режимът нарича „Рамаданската война“.

По-големият въпрос ще възникне след края на конфликта. Тогава политическият елит може да поиска по-ясни доказателства, че новият върховен лидер действително може да упражнява власт.

Засега местоположението му остава тайна. А малцина от поддръжниците на режима задават въпроса защо. Причината е очевидна - новият лидер на Иран вече е мишена.

