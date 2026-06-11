Нова опасна ескалация: САЩ удари Иран, Техеран затвори Ормуз

Съединените щати нанесоха нова серия удари по цели в Иран, докато президентът Доналд Тръмп заяви, че бомбардировките скоро може да спрат, но Вашингтон си запазва възможността за още атаки. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че операцията е проведена при условия на самоотбрана и е насочена срещу инсталации за военно наблюдение, комуникационни системи и обекти на иранската противовъздушна отбрана.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви ответни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Ескалацията се пренесе и към Ормузкия проток, след като Техеран заяви, че го затваря за всички плавателни съдове, а американските военни отвърнаха, че търговски кораби продължават да преминават през стратегическия воден път.

Американските удари и отговорът на Техеран

Централното командване, което отговаря за операциите на САЩ в Близкия изток, заяви в Х, че ударите са извършени по нареждане на върховния главнокомандващ. Според съобщението американските сили са започнали да нанасят удари в 17:15 ч. източно американско време, или 00:15 ч. българско време.

Вашингтон представя операцията като отговор на продължаваща иранска агресия и като действие при самоотбрана. Ден по-рано Тръмп предупреди, че са възможни силни удари по Иран, а министърът на отбраната Пийт Хегсет също говори за атаки срещу ключови ирански обекти по нареждане на президента.

Иранската страна отговори със съобщение за удари по американски военни обекти в региона. КГИР заяви, че в две вълни са поразени 18 важни цели на американската армия в базите „Али ал-Салем“ и „Ахмад ал-Джабер“ в Кувейт, както и във военновъздушната база „Шейх Иса“ в Бахрейн, съобщиха ирански медии, цитирани и в международното отразяване. По-рано ирански източници твърдяха, че е атакуван и главният щаб на Пети американски флот в Бахрейн.

Думите на Тръмп и отричането от Иран

След началото на ударите Тръмп заяви пред Фокс нюз, че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран, предаде Ройтерс. Той каза, че американски изтребители действат в небето над Иран, но подчерта, че Израел не участва в тези удари.

Американският президент заяви още, че е разговарял директно с ирански представители и че те са поискали спиране на бомбардировките. В същото време той остави отворена възможността за нови удари, ако Вашингтон прецени, че това е необходимо. Така посланието от Белия дом остана двойно - готовност за временно спиране, но и заплаха за продължаване на военния натиск.

Ирански държавни медии предадоха различна версия. Те цитираха висш ирански представител, според когото не е имало контакти между Тръмп и ирански представители след последните американски атаки. Представителят определи твърденията на Тръмп като опит да бъде прикрито желанието на Вашингтон да избегне по-широка война с Иран.

Ормузкият проток стана новият фронт

След ударите висшето командване на иранските въоръжени сили заяви, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Това рязко повиши напрежението, защото през този морски коридор минава значителна част от световната търговия с петрол и газ. Ройтерс съобщи, че цените на петрола са скочили с над 2 долара за барел след иранското изявление за затваряне на протока.

Американските военни обаче заявиха в Х, че търговските кораби продължават да преминават през Ормузкия проток. Централното командване съобщи също, че нито един американски военен кораб не е бил ударен в района, въпреки твърденията в ирански медии за атаки срещу американски съдове.

Залогът е далеч отвъд военните цели

Ормузкият проток е сред най-чувствителните точки за световната енергийна сигурност, защото свързва Персийския залив с открития океан и е ключов маршрут за износ на петрол и втечнен природен газ. Дори частично ограничаване на движението през него може да удари цените на горивата, застраховките на корабите и разходите за транспорт. Затова спорът между САЩ и Иран вече не е само военен сблъсък, а риск за световните пазари, инфлацията и енергийната стабилност.

Най-опасният момент в тази ескалация е разминаването между политическите сигнали и действията на терен. Тръмп говори за възможно скорошно спиране на ударите, но американската армия вече атакува нови цели, а Иран отговаря срещу бази в региона и заплашва Ормуз. Така всяка следваща стъпка може да бъде представена като самоотбрана от едната страна и като агресия от другата, което прави изхода от кризата все по-труден и все по-зависим от това кой пръв ще спре да вдига залога.

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