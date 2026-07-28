Гладът стигна Чечня, Кадиров проговори

Продоволствената криза, която се заражда в резултат на войната в Украйна, стигна и Чечня. От седмица от Крим идват новини за празни щандове и скок на цените до небето. В медийни канали се твърди, че гладът ще удари и Чечня, макар тя да е поста далече от горещия полуостров.

Съобщенията за предстоящ недостиг на храна и стоки от първа необходимост в Чечня не отговарят на истината, заяви президентът на републиката Рамзан Кадиров в своя канал в Telegram.

Той определи тези сведения като "плод на нечия фантазия" и призова да се вярва само на официалните източници на информация.

"В нашата република има достатъчни запаси от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Всички специализирани предприятия, земеделски стопанства и преработвателни организации работят в нормален режим.

Цялата необходима техника и материално-технически ресурси са ангажирани в провеждането на сезонните полеви работи", написа Кадиров.

В същото време той призна, че метеорологичните условия са довели до незначителни промени в графика на жътвата в отделни райони, но жътвата продължава според плана. Ожънати са 120 хил. хектара зърнени и бобови култури, брутният добив възлиза на 369 хил. тона.

Това надвишава показателите за същия период на миналата година. Според предварителните прогнози брутният добив на зърнени култури през текущата година ще надхвърли 500 хил. тона.

"Няма никакви основания да се предполага или прогнозира недостиг на храна", обобщи лидерът на Чечня.