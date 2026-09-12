Гладът стигна Чечня, Кадиров проговори
В нашата република има достатъчни запаси от хранителни продукти, увери лидерът
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В нашата република има достатъчни запаси от хранителни продукти, увери лидерът
Синът на диктатора е откаран в болница
Хучиев изпълнява длъжността лидер на Чечения във връзка със заболяване на Рамзан Кадиров
Президентът на Чеченската република Рамазан Кадиров заяви, че времето му на поста ръководител на региона е изтекло. Той заяви, че за ръководството му...
Президентът на Чечня Рамзан Кедиров отново показа голямата си страст към футбола. Той нахлу на тренировката на "Терек", чийто почетен шеф е и организи...
Грозни. Въоръжени мъже са открили огън в чеченската столица Грозни. Стигнало се е до сражения с органите за сигурност, при което най-малко 16 души са...
Москва. Съд в Москва призна за виновни петима мъже за убийството на руската журналистка Анна Политковская през 2006 година. Един от тях е обвиняем за...
Най-издирваният човек в Русия - кавказкият ислямистки лидер Доку Умаров, е бил убит. Това съобщи ислямисткият сайт "Кавказ център". В съобщението не с...