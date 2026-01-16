Ужас в Чечня! Тежка драма за Кадиров и син

Синът на Рамзан Кадиров е откаран в болница след голям автомобилен инцидент, съобщава изданието "Кавказ.Реалия" с линк към източниците си. По тези данни Адам Кадиров е откаран в Републиканската клинична болница в Грозни след инцидент и може да е в тежко състояние.

Както пише Telegram каналът на чеченското опозиционно движение НИЙСО, катастрофата е станала в Грозни, където кортежът на Кадиров, „както обикновено, се движеше с висока скорост, кола след кола, когато изведнъж се натъкна на препятствие.

В резултат на това колите започнаха да се прелитат една в друга. "Сред многото жертви може да е и син на друг високопоставен чеченски лидер, името му не се споменава.

Съобщения посочва, че алеята до болницата е затворена, задръствания на входовете на Грозни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com