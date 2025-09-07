Рамзан Казиров се появи, шокира света с думи за Украйна

Чеченският лидер Рамзан Кадиров - верен съюзник на руския лидер Владимир Путин - заяви, че не се счита за „поддръжник на прекратяването на военните действия“ в Украйна. Той вярва, че мирът е възможен само когато „Украйна стане регион или област на Русия“.

Чеченската република, известна също като Чечня, е федерален субект на Руската федерация. Украинският парламент я признава за временно окупирана от Русия територия на Чеченската република Ичкерия.

Целите на войната не били измислени - те били гаранция за Русия

В интервю за близката до Кремъл руската информационна агенция "РИА Новости" Кадиров заяви: „Аз изобщо не съм привърженик на прекратяването на военните действия в настоящата ситуация в региона. Смятам, че не е в наш интерес да прекратяваме военните действия сега...".

"Целите и задачите на специалната военна операция не са измислени – те са гаранция за сигурността на цялата ни страна. Мирът по нашите граници е възможен само когато Украйна стане регион или област на Русия", каза Рамзан Кадиров, цитиран от "Украинска правда".

