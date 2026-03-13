Тръмп загатна нещо невероятно за Хаменей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че смята, че аятолах Моджтаба Хаменей е ранен, но жив.

„Мисля, че вероятно е. Мисля, че е увреден, но мисля, че вероятно е жив в някаква форма, да“, каза Тръмп в предаването „The Brian Kilmeade Show“ по Fox Radio.

Съобщава се, че новият ирански лидер е бил ранен в първите дни на войната и все още не е бил видян публично след назначаването си, цитира Трибюн.

Той не присъства лично на встъпването си в длъжност, а първото му послание в четвъртък към нацията и света беше писмено и изчетено по телевизията.

Източник, запознат със ситуацията, по-рано каза пред CNN, че Хаменей е получил счупване на стъпалото и други леки наранявания в първия ден от бомбардировъчната кампания на САЩ и Израел. Британски медии обаче говорят за това, че новият лидер може да е в кома, да е изгубил единия си крак и въобще да не знае, че е станал върховен лидер, нито, че страната му е във война.

На пресконференция в понеделник Тръмп заяви, че е „разочарован“ от назначаването на Хаменей, „защото смятаме, че това ще доведе просто до още от същите проблеми за страната“.

