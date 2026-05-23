Пече се нова сделка за Иран. 60 дни отсрочка

Медиаторите смятат, че са близо до постигане на споразумение за удължаване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран с 60 дни и за определяне на рамката за дискусии относно ядрената програма на ислямската република, съобщава "Файненшъл таймс".



Запознати с важните разговори заявиха пред финансово издание, че преговорите ще включват постепенно отваряне на Ормузкия проток и ангажимент за обсъждане на разреждането или предаването на иранските запаси от високообогатен уран. САЩ също така ще облекчат блокадата си на иранските пристанища и ще се съгласят на облекчаване на санкциите, както и на поетапно размразяване на активите на Техеран, държани в чужбина.



Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаей заяви, че Техеран обсъжда "меморандум за разбирателство" за прекратяване на войната като първа фаза от сделката, преди да премине към уточняване на подробностите за по-широко споразумение в рамките на 30 до 60 дни.



"Сега финализираме този меморандум за разбирателство", каза той.



Медиаторите се надяват, че условията на споразумението ще разубедят американския президент Доналд Тръмп да възобнови ударите срещу ислямската република.



Признаците за напредък дойдоха, след като пакистанските и катарските преговарящи проведоха важни разговори с иранските си колеги в четвъртък и петък, отбелязва "Файненшъл таймс".



Медиаторите са били в редовен контакт с американския пратеник Стив Уиткоф, докато са разговаряли с иранската делегация, водена от Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента, и външния министър Абас Аракчи.



Една от големите препъни-камъни е настояването на Тръмп, че Иран трябва да предаде запасите си от 440 кг уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство, и че Техеран никога не трябва да има капацитет да разработва ядрено оръжие.



Президентът на САЩ също така поиска Иран да демонтира трите си основни ядрени обекта - Натанз, Фордоу и Исфахан - които американците бомбардираха, след като се присъединиха към 12-дневната война на Израел срещу републиката миналия юни.



Смята се, че високообогатеният уран се намира под развалините на тези обекти, предимно в Исфахан.



Интензивният натиск за постигане на споразумение и за надграждане на крехкото прекратяване на огъня, договорено на 8 април, идва на фона на опасения, че ако не се постигне сделка, Тръмп ще възобнови ударите срещу ислямската република след дни, ескалирайки войната, която се разпространи в целия Близък изток.



В понеделник Тръмп заяви, че САЩ се въздържат от подновяване на атаките срещу Иран, които, според него, щяха да бъдат започнати на следващия ден, добавяйки, че се водят "сериозни преговори" с Техеран. Той каза, че Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ са го помолили да преустанови военното нападение.



Регионалните съюзници на Вашингтон се опасяват, че възобновяването на ударите между САЩ и Израел ще накара Иран да отвърне на удари срещу държавите от Персийския залив, които понесоха основната тежест от атаките на ислямската република, и ще изостри най-тежката световна енергийна криза от десетилетия.

