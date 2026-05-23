Нечувано! Започва китайският десант в Северна Корея

Възстановяването на ежедневните пътнически влакове между Китай и Северна Корея след шестгодишно прекъсване взриви надеждите за спасение на туристическия бранш. Голямото раздвижване се усеща най-осезаемо в североизточния китайски граничен град Дандун (провинция Ляонин), разположен на брега на река Ялу, точно срещу севернокорейския Синуйджу. За местния бизнес пълното отваряне на границата вече не е въпрос на обичайна търговия, а на физическо оцеляване.

„Въпрос на живот или смърт е“, лаконично коментира пред японската агенция „Киодо“ местен екскурзовод, чийто поминък изчезна с налагането на пандемичните бариери.

Влакът пътува всеки ден, но туристите нямат достъп

Макар международната железопътна композиция между Дандун и Пхенян вече да се движи ежедневно, Северна Корея подхожда с характерната за нея крайна предпазливост. Към момента КНДР все още не е подновила издаването на туристически визи. От редовната жп услуга в момента могат да се възползват единствено дипломатически служители, бизнесмени с официални държавни пропуски и студенти, обучаващи се по международни програми. Въпреки тези ограничения, служителите в туристическия бранш в Дандун са категорични, че ежедневният влак е първата и най-важна стъпка към масовия рестарт.

Какво губи Северна Корея?

Преди Пхенян да блокира брутално международните пътувания заради пандемията от КОВИД-19, китайските граждани бяха гръбнакът на севернокорейския туризъм и основен източник на свежа чуждестранна валута за изолирания режим. Мащабът на загубите е колосален. 350 000 китайски туристи са посетили КНДР само в рамките на последната силна година преди пандемията (2019 г.). Близо 150 милиона евро са оставили те в хазната на Пхенян по оценки на специализирания уебсайт „Ен Кей Нюс“ (NK News), който анализира процесите в Северна Корея.

Маршрутите, които чакат своя рестарт

Китайските туристически агенции имат готовност незабавно да възстановят добре познатите и изключително популярни дестинации в затворената държава. Преди кризата местните гидове редовно са водили мащабни групи по следните ключови трасета - Синуйджу – граничният град, предлагащ бърз еднодневен поглед към севернокорейския живот. Столицата Пхенян, която е витрината на режима с монументалната си архитектура, също е била отворена за групи, както и североизточният град Расин – дом на специалната икономическа зона „Расон“, съчетаващ бизнес и туризъм и демилитаризираната зона (DMZ) – строго охраняваната граница между Южна и Северна Корея, която остава една от най-големите световни атракции за чужденците. Цялата туристическа машина в Дандун е смазана и готова за действие. Сега всичко е в ръцете на Пхенян, който трябва да подпише заветната заповед за падане на визовите ограничения.

