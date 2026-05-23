Ново правило за зелена карта

Кандидатите за американска Зелена карта вече ще трябва да подават заявленията си от родната си страна според ново правило, въведено от администрацията на Доналд Тръмп, предаде ДПА.

„Отсега нататък чужденец, който пребивава временно в САЩ и желае Зелена карта, трябва да се върне в родната си страна, за да кандидатства, освен при извънредни обстоятелства“, се казва в изявление на Службата за гражданство и имиграция на САЩ, публикувано вчера.

Досега беше възможно чуждестранни граждани, включително туристи, студенти и други, да кандидатстват за Зелена карта, докато се намират в САЩ, при определени условия. Според „Вашингтон пост“ повече от половината Зелени карти, издавани всяка година, са били предоставяни именно по тази процедура. Сред изискванията беше кандидатът първоначално да не е възнамерявал да остане за продължителен период.

„Неимигранти, като студенти, временни работници или хора с туристически визи, идват в САЩ за кратко време и с конкретна цел“, заявиха от Службата. „Нашата система е създадена така, че те да напуснат страната, когато посещението им приключи. Техният престой не трябва да функционира като първа стъпка в процеса за получаване на Зелена карта“, допълва ведомството.

Промяната в правилото ще помогне за освобождаване на „ограничените ресурси на Службата, за да се съсредоточи тя върху обработката на други молби, включително визи за жертви на престъпления и трафик на хора, молби за натурализация и други приоритетни случаи“.

Откакто Доналд Тръмп встъпи във втория си президентски мандат миналата година, Вашингтон затегна миграционната и граничната политика, като най-строгите мерки, като забрани за влизане и изисквания за гаранции, бяха насочени основно към граждани на държави от Близкия изток и Африка.

