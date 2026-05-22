Мистерия. Какво са видяли астронавтите от Аполо-12



Пентагонът публикува нова порция разсекретени досиета за НЛО, сред които е и аудиозапис на екипажа от мисията „Аполо 12“. В него астронавтите описват как са видели мистериозни „светлинни лъчи“, докато се опитвали да спят в дълбокия Космос.

Записът от медицинския брифинг след приключването на мисията през 1969 г. улавя разговорите на астронавтите Пийт Конрад, Ричард Гордън и Алън Бийн. Те описват подробно как са преживели странните проблясъци, въпреки че очите им са били напълно затворени.

По-късно медицинският екип на НАСА стига до заключението, че феноменът, докладван от екипажа на „Аполо 12“, всъщност е причинен от процеси в собственото зрение на астронавтите (вследствие на космическите лъчи), а не от външни източници на светлина.

Публикуваните 222 досиета са част от втората вълна документи, качени на специализирания сайт на Министерството на отбраната на САЩ за неидентифицирани аномални явления. Това се случва седмици след като президентът Доналд Тръмп разпореди освобождаването на правителствените доклади за НЛО.

Пентагонът работи по разсекретяването на подобни документи от години. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в официално изявление, че документите, снимките и видеоклиповете на т.нар. „неидентифицирани аномални явления“ дълго време са подхранвали спекулации.

„Време е американският народ да види това с очите си“, подчерта той.

