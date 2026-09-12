Драма в Космоса! Евакуират астронавти
Какво гласи съобщението на НАСА
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Какво гласи съобщението на НАСА
Ще каца на Луната през 2030 година
Публикувани са нови разсекретени документи
Основната заплата обаче е сравнима с тази на офис служител на средно ниво
Останаха без комуникации за около 40 минути
Най-напрегнатият момент ще настъпи, когато корабът премине зад Луната
НАСА похарчи колосалните 23 милиона долара за разработването на тази система
Астронавтите казаха в първия си видео разговор, че са били „залепени за прозореца“
Четирима астронавти поеха на рисковано 10-дневно пътуване около естествения спътник
Светът следи кацането на живо
През април 2026 г. американски кораб с четирима астронавти трябва да обиколи Луната
Сагата започна с неуспешен тестов полет
Приземиха се чрез парашут тази сутрин
Вижте какво се случи с тях
Корабът им има проблеми с двигателите и няколко изтичания на хелий
Разказват за момента, в който са разбрали, че корабът им е повреден
Ето какво е то
Това ще е подслон за бъдещите астронавти
Амбициозната студентка от Добрич получава менторство от NASA и от "Боинг"
Революция в космоса