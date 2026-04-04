Проблем с тоалетната мъчи астронавтите от "Артемида" 2

Мисията „Артемида 2“ (Artemis II), която бележи първото завръщане на човечеството към Луната от над 50 години, вече е в разгара си. Но докато светът наблюдаваше със затаен дъх отдалечаването на кораба от Земята, екипажът премина през критичен момент, който не беше свързан с двигателите или навигацията, а с... бордовата тоалетна.

Малко след началото на следващия етап от мисията, екипажът забеляза тревожен сигнал – мигаща лампичка за повреда в тоалетната капсула. „Съобщава се, че вентилаторът на тоалетната е заседнал“, коментира на живо говорителят на НАСА Гари Джордан.

Зaлогът беше висок – НАСА похарчи колосалните 23 милиона долара за разработването на тази система, наречена Универсална система за управление на отпадъците (UWMS). В безтегловност повредената вентилация не е просто неудобство, а сериозен хигиенен и технически риск. За щастие, след спешни инструкции от наземния контрол, астронавтите успяха да отворят зоната на вентилатора, да го почистят и да възстановят работата на съоръжението.

Макар ракетата SLS да е висока внушителните 98 метра, жизненото пространство на астронавтите в капсулата „Орион“ е по-скоро скромно – експертите го оприличават на размерите на градинска барака. В това тясно пространство четирима души трябва да живеят, спят и работят в продължение на 10 дни.

Въпреки теснотията, НАСА се е погрижила за храната. Тъй като на борда няма хладилник, менюто се състои от дехидратирани храни и продукти с дълъг срок на годност.

Мисията се ръководи от 50-годишния ветеран Рийд Уайзман. Заедно с него пътуват Виктор Глоувър, първият чернокож астронавт на лунна мисия, Кристина Кох – първата жена, отправила се към Луната и Джереми Хансен – представител на Канадската космическа агенция.

„Артемида 2“ няма да кацне на лунната повърхност, а ще извърши маневра тип „прашка“ около далечната страна на Луната. Това ще бъде най-далечното разстояние от Земята, достигано някога от хора, подобрявайки рекорда на „Аполо 13“, пише "Телеграф".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com