Изкараха изненадваща новина за Китай и Русия

Тя е свързана с руската армия във войната с Украйна

20 май 26 | 17:25
Световна медия разкри нещо прелюбопитно за отношенията между Китай и Русия.

В края на миналата година китайските въоръжени сили са обучили тайно около 200 руски военнослужещи в Китай, а оттогава някои от тях са се завърнали, за да воюват в Украйна. Това твърдят три европейски разузнавателни агенции и документи, с които "Ройтерс" се е запознала.

Макар Китай и Русия да са провеждали редица съвместни военни учения след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., Пекин многократно е заявявал, че е неутрален в конфликта и се представя като посредник за мир, посочва "Ройтерс", предаде БТА.

Тайното обучение, което е било фокусирано предимно върху използването на дронове, бяха описани в двуезично руско-китайско споразумение, подписано от висши руски и китайски офицери в Пекин на 2 юли 2025 г. Споразумението, прегледано от "Ройтерс", посочва, че около 200 руски войници ще бъдат обучени във военни съоръжения на места като Пекин и източния град Нанкин.  Споразумението също така посочва, че стотици китайски войници ще преминат обучение във военни съоръжения в Русия.

"Чрез обучението на руски военен персонал на оперативно и тактическо ниво, който след това участва в Украйна, Китай е много по-пряко въвлечен в конфликта на европейския континент, отколкото беше известно досега", заяви представител на една от разузнавателните служби.

Министерствата на отбраната на Русия и Китай не отговориха на исканията за коментар относно подробностите, описани в тази публикация, отбелязва "Ройтерс".

"По отношение на кризата в Украйна Китай последователно поддържа обективна и безпристрастна позиция и работи за насърчаване на мирните преговори, което ясно и се потвърждава от международната общност", заяви китайското външно министерство в изявление пред "Ройтерс".

Разузнавателните служби говориха при условие, че няма да бъдат назовани, тъй като става въпрос за чувствителна информация.

Европейските сили, които разглеждат Русия като сериозна заплаха за сигурността, наблюдават с недоверие все по-тесните отношения между Русия и Китай, втората по големина икономика в света и важен търговски партньор на Европейския съюз.

2 Коментара
преди 18 минути

Не е уместно да публикувате на Усраните глупостите! Китай НЯМА никъкъв оперативен и тактически опит в реални военни действия. Така ,че по скоро руснаци да обучават.... И много тайни тия чужди служби бе,чак ви е срам да ги напишите 🤣

