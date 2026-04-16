Заплатите на астронавтите, които летяха към Луната. Не са каквото очаквате

Астронавтите от мисията Artemis II Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен, които станаха световноизвестни след 10-дневната си мисия до обратната страна на Луната, не могат да се похвалят с високи заплати.

Средната заплата на астронавтите в NASA е приблизително 152 258 долара годишно, обяви космическата агенция през 2024 г., като подчерта, че тази ставка е „коригирана за всякакви увеличения“ през следващите години, информира The ​​Sun.

Джереми Хансен, единственият канадец в групата, ще получи подобна сума от своето правителство.

След космическия си полет астронавтите не получават лунни бонуси, заплащане за опасност, заплащане за извънреден труд или бонуси за представяне.

Заплатата им остава същата, независимо дали са в космоса или на Земята, въпреки че им се предоставят и стандартни обезщетения, включително застраховка, платен отпуск и пенсионни планове.

Други предимства включват субсидиран транспорт, настаняване, храна, паркинг и достъп до стипендиантски програми на NASA.

Основната заплата обаче е сравнима с тази на офис служител на средно ниво или квалифициран работник. И това е въпреки факта, че намирането на работа в космическата агенция е изключително трудно: само 10 души от над 8000 кандидати успяват.

В САЩ има много професии, за които плащат колкото NASA или дори повече, а конкуренцията е много по-ниска. Например в здравеопазването фармацевтите и медицинските сестри печелят между 150 000 и 155 000 долара годишно. ИТ мениджърите и опитните старши софтуерни инженери получават подобни заплати.

Пилотите в търговски авиокомпании могат да печелят между 120 000 и 260 000 долара годишно, докато капитан на голяма авиокомпания може да очаква заплата от 200 000 до 500 000 долара.

Управителите на супермаркети Walmart могат да печелят над 400 000 долара годишно благодарение на щедри бонуси и компенсационни пакети, включително хиляди долари в опции върху акции.

Други професии, които засенчват астронавтите на NASA, включват главни изпълнителни директори, финансови директори, юридически специалисти и директори по продажбите.

