Обрат с осигуровките. Ключова промяна от 1 август

От 1 август 2026 г. се очаква промяна в осигурителните прагове. В параметрите за подготовката на Бюджет 2026 е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от сегашните 2111,64 евро на 2300 евро, а минималните осигурителни прагове да нараснат с 5%, предаде финансовият портал pariteni.bg.

Това все още е предстояща, не окончателна промяна. Новите стойности влизат в сила, когато бъдат приети с бюджета на държавното обществено осигуряване.

Какво се предвижда

Максималният осигурителен доход се очаква да се повиши с близо 9% — от 2111,64 евро на 2300 евро. Промяната ще засегне хората с доходи над сегашния таван и работодателите им.

Минималните осигурителни прагове се очаква да нараснат с 5%. Според бюджетните параметри най-ниският праг би станал 578,19 евро — което остава под минималната работна заплата от 620,20 евро. При работещите на пълен работен ден това на практика има ограничено значение: възнаграждението не може да е под минималната работна заплата, затова тя остава реалната долна граница при стандартен трудов договор.

Предвижда се новото равнище от 2300 евро да се запази и през 2027 и 2028 г.

Какво означава на практика

Промяната засяга хората с доходи над 2111,64 евро — за тях се мести горната граница, до която се дължат осигуровки.

За хората с доходи под сегашния максимален праг промяната в тавана няма пряк ефект. За тях по-важни остават минималните осигурителни прагове и реалният доход, върху който се внасят осигуровки.

За самоосигуряващите се ефектът зависи от избрания осигурителен доход. Тези, осигуряващи се близо до минимума, следят минималната база. Тези с по-високи доходи ще усетят новия таван, ако се осигуряват на него.

