Обрат с осигуровките. Ключова промяна от 1 август
Вдигат праговете с Бюджет 2026
Следете всички новини, анализи и коментари за Осигурителни Прагове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вдигат праговете с Бюджет 2026
Има изкуствен ръст на заплатите, несъответстващ на производителността Очакваме 3% ръст на БВП, двигател е износът, а не потреблението, казва Цветан С...
Да се завиши с 60 млн. лв. квотата за ваучерно хранене, настояват профсъюзи и бизнес За ръст от 5 до 10% на минималните осигурителни доходи по иконом...
Настояват да се приеме нов модел за определяне на минималната заплата Национално представителните работодателски организации (НПРО) поискаха незабавн...
Те са отживелица и узаконяват сивия сектор, недоволстват работодателите За премахване на минималните осигурителни доходи по сектори и категория персо...
Минималните осигурителни доходи за 2015 г. да бъдат замразени на нивата на тази година, настояват бизнес организациите. Работодатели и синдикати вече...
Разглеждайки данните за изпълнението на държавния бюджет за август 2013 г., забелязвам следния интересен факт - докато данъчните приходи в републиканс...
Експерти умуват да запазят максималния осигурителен доход на 2200 лв.
Увеличение ще има за около 1 милион работещи на трудови договори