Мъка и страх в „Баба Алино“! Хора с кредити не знаят дали домовете им ще оцелеят

Повече от седмица собственици на имоти в незаконния град в Баба Алино край Варна живеят в страх, объркване и пълна неизвестност. Хората чуват основно от медиите как институциите говорят за незаконно строителство, проверки и възможни последици, но от фирмата, от която са купили имотите, засега не получават ясни отговори. Част от тях имат нотариални актове, платени данъци, ипотечни кредити и документи от кадастъра.

Най-тежкият въпрос вече не е само кой е виновен, а какво ще стане с хората, които може да изгубят домовете си.

Документи, данъци и страх от улицата

Собствениците разказват, че са купували жилища с убеждението, че всичко е проверено и законно. Те са плащали местни данъци и такса смет, вадили са документи, минавали са през нотариуси, а някои са получили и ипотечни кредити от банки.

„От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи, нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни“, казва пред бТВ Димитър.

Той не разбира как една система първо приема документите и парите на хората, а след това започва да им казва, че сградите може да са незаконни. „Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, пита той.

„Смятах, че документите са гаранция“

Друг собственик показва документи от общината и нотариален акт за покупка на недвижим имот. За него това е било доказателство, че сделката е реална и защитена. „Това е документ от общината, че съм платил данъците за последните две години. Тук е нотариалният акт за покупка на недвижим имот“, казва мъжът.

Той разказва, че преди три години е търсил жилище в района на „Ален мак“, но цените в центъра били твърде високи. Брокери му обяснили, че в комплекса има бъдеще - с пътища, магазини и басейни. „Много брокери ми казаха, че тук има нов комплекс с добро бъдеще, че ще има добри пътища, магазини и басейни. Помислих, че това е добър шанс“, споделя той.

При подписването на нотариалния акт мъжът се срещнал със съпругата на Олег Невзоров. Имало е и преводач на български език. Самия Невзоров той казва, че не познава и не е виждал. „Всичко мина през нотариуса. Смятах, че документите са гаранция, че всичко е наред. Може би съм сгрешил“, признава собственикът.

Семейство вложило парите от продаден апартамент в Украйна

Особено тежка е историята на жена, която разказва, че със семейството си е дошла в България след началото на войната в Украйна. Те получили българско гражданство, живели три години под наем, а после решили да купят жилище. „Имам нотариален акт за покупко-продажба на апартамента, нотариален акт за паркомясто и документи за ипотечния кредит, защото взехме жилището с ипотека. Ние не купихме апартамента директно от „Куб“, а от друг собственик. Той го беше купил от „Куб“, а ние го взехме от него“, казва тя.

Семейството продало апартамент в Украйна, внесло парите в банка като първоначална вноска и взело ипотека. Сега вместо сигурност има тревога, проверки и страх, че може да остане без дом. „Получихме българско гражданство след началото на войната в Украйна и дойдохме тук. Три години живяхме под наем. Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно“, разказва жената.

Полиция, проверки и живот под напрежение

Хората в комплекса описват ежедневие, което вече не прилича на нормален живот в собствен дом. По думите им полиция идва постоянно, проверява документи и следи кой влиза и излиза. „Постоянно идва полиция. Проверяват документите, следят кой влиза и кой излиза. Не допускат работници. Ако има проблем с интернет или друга услуга и извикаме техник, не го пускат“, допълва жената.

За собствениците това означава несигурност не само за бъдещето, но и за най-обикновените нужди в настоящето. Те не знаят дали ще могат да останат в жилищата си, дали ще продължат да плащат кредити за имоти под въпрос и кой ще поеме отговорност, ако построеното бъде съборено.

Чакат отговори от инвеститора

Утре фирмата инвеститор трябва да се срещне със собствениците и да им даде обяснения. Хората очакват конкретни отговори, защото досега информацията идва основно през медиите и през изявления на институциите.

За тях случаят вече не е само скандал със строителство, документи и проверки. Това е лична драма на семейства, които са вложили спестявания, кредити и надежда в жилища, за които сега чуват, че може да се окажат незаконни.

