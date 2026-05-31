Майката на Калушев разпали отново трагедията "Петрохан"

Три месеца след трагедията „Петрохан-Околчица“ майката на Ивайло Калушев проговори и предложи тежка изповед за нощта, в която животът на семейството й се преобръща. Стела Димитрова-Майсторова заяви пред бТВ, че вече 120 дни живее в кошмар и не приема официално поднесената версия за случилото се.

Тя постави под съмнение автентичността на писмото, приписвано на сина й, и отхвърли внушението, че той е убил 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Най-острото й обвинение е, че никой официално не я е уведомил за смъртта на сина й, а семейството е научавало ключови неща през медиите.

120 дни кошмар и седем минути изповед

„Просто набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели четири месеца живеем в някакъв кошмар“, каза майката на Ивайло Калушев. Тя благодари за ефирното време и обясни, че е избрала да прочете предварително написан текст, за да може в бъдеще да защити всяка своя дума.

Водещите са искали разговорът да продължи свободно, но тя настояла да получи седем минути. Обясни избора на числото със символика, свързана със случая - според нея е „измислен“ 7 февруари като дата на смъртта на Иво, а тялото му е положено в гроб номер 7.

Писмото, което майката не приема без съмнение

Стела Димитрова-Майсторова се върна към 1 февруари - деня, който нарече начало на кошмара. Тя разказа, че тогава е получила широко разпространеното по-късно от следствието и медиите писмо от сина си, и то след свое майчино запитване дали са успели да се приберат „горе в този снеговалеж“.

Шест минути по-късно, в 19:50 часа, отговорът бил при нея. Тя цитира само началото: „Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно. Дори частичка.“ „Не съм убедена, че писмото е автентично и не знам в каква ситуация е писано. Може и с допряно оръжие до главата“, каза майката на Ивайло Калушев.

По думите й в този момент вече тече 2845-ият час от началото на кошмара - часове на страх, ужас и пълно неприемане на информацията, която семейството получава.

Полицаи в дома и първата тежка версия

Същата вечер, на 1 февруари, в дома на семейството нахлуват повече от десет униформени полицаи, разказа Стела Димитрова-Майсторова. Те изпълнили всички помещения, разпитвали съседите под и над тях и упорито говорели за „самоубийците от Петрохан“.

Тогава телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев вече са открити пред хижа „Петрохан“ на 2 февруари, а три други тела - на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев - ще бъдат намерени седмица по-късно, на 8 февруари, в кемпер под връх Околчица.

„Упорито ни говореха за самоубийците от Петрохан. За намерените три трупа на Иво, Дечо и Пламен. За пожара. И от всичко следваше, че моят син Иво е убил Ники и Сашко“, заяви тя.

По думите й тогава се очаквало трите тела да бъдат открити в опожарения втори етаж. Разговорите продължили до полунощ, след което тя и съпругът ѝ били качени в кола и откарани в следствения отдел.

„Иво не може да посегне на най-любимите си същества“

Следващите дни, по думите на майката, били изпълнени с разнопосочна информация от различни медии, търсене на Иво, Ники и Сашко из страната, издирване на кемпера и множество версии. Най-упорито, според нея, се внушавала версията за ритуално самоубийство.

На 8 февруари било обявено намирането на кемпера с трите тела - на Ивайло Калушев, посочван като убиец според тази версия, и на двете жертви Николай и Александър. „Това е абсурд. Иво не може да посегне на най-любимите си същества“, каза Стела Димитрова-Майсторова.

Тя подчерта, че никой официално не я е уведомил за смъртта на сина й. „Ако нямаше медии, аз просто нямаше да знам дори за това“, заяви тя.

Последните думи, които не приличат на раздяла

Майката на Ивайло Калушев разказа и за разговор със сина си пет дни преди трагедията. Тя го попитала дали да започне да раздава на млади хора записи, касети и дискове, които пазела. Отговорът му, по думите й, бил кратък и ясен: „Не, пази ги за мен.“

За нея тези думи не звучат като прощаване. Те са един от детайлите, с които тя оспорва внушението, че синът ѝ е вървял към предварително взето решение за смърт.

Стела Димитрова-Майсторова призна, че през последните две-три години Ивайло е имал проблеми с различни проверки, но по думите й не е имало нищо повече от това.

Наследниците, които според майката той не би убил

Една от най-тежките части в изповедта й беше свързана с Николай и Александър. Майката разказа, че със сина си са говорили кой кога и как наследява родителите си.

Поводът бил желанието на нея и на втория й съпруг Николай Майстров Ивайло да наследи семейното жилище, изплащано 20 години от родителите ѝ, както и селската къща, купена и поддържана повече от 36 години.

По думите й Ивайло бил щастлив от това решение. Тогава тя го попитала кого той би избрал за свой наследник. „Ники и Сашко“, отговорил той, разказа майката.

„Наистина ли синът ми е убиец на своите наследници? Има ли здравомислещ човек, който да повярва в това? Какъв е мотивът на Иво за убийството? Просто сценарият, според който той е виновникът, не почива на никаква логика“, заяви Стела Димитрова-Майсторова.

Случай с много мълчание и малко отговори

Последната официална информация по случая е дошла преди две седмици от вътрешния министър Иван Демерджиев, който е съобщил, че има нови факти и обстоятелства, но без да стане ясно какви са те.

За близките това мълчание оставя огромна празнина между трагедията, публичните версии и човешката болка. В центъра на тази празнина стои майка, която казва, че не е получила официално известие за смъртта на сина си, не приема версията срещу него и настоява за логичен отговор на най-тежкия въпрос - защо Ивайло Калушев би убил хора, които сам е посочвал като свои наследници.

