Социалният министър с изключително важна новина за пенсиите

Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента по швейцарското правило, като към момента няма разговори за промяна в начина на изчисляването им. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред Нова телевизия, като подчерта, че по темата има съгласие в парламента - както с управляващото мнозинство, така и с опозицията.

Министърът увери, че започнатата процедура за свръхдефицит няма да спре социалните плащания, защото те са гарантирани от закона. В същото време ведомството започва преглед на всички разходи и мерки, за да се търси по-голяма ефективност при ограничените бюджетни средства.

Пенсиите остават по швейцарското правило

Наталия Ефремова беше категорична, че няма да се променя механизмът, по който се изчисляват пенсиите по швейцарското правило. По думите й има съгласие минималната пенсия също да бъде увеличена със 7,8 процента.

„За пенсиите имаме съгласие в парламента, с управляващото мнозинство, а и с опозицията, да се увеличи и минималната пенсия със 7,8 процента по швейцарското правило. Няма да променяме начина за изчисляване на пенсиите по него“, заяви социалният министър.

Тя уточни, че процедурата за свръхдефицит ще се отрази върху бюджетната дисциплина на всички нива, но няма да постави под въпрос социалните плащания и мерки. Според нея те са защитени от закона и трябва да продължат да се изпълняват.

„Процедурата ще се отрази на всички нива на бюджетната дисциплина, но социалните плащания и мерки са гарантирани от закона“, каза Ефремова.

Министърът посочи, че един от основните й приоритети ще бъде анализ на всички плащания. Целта е да се провери какъв е ефектът им и дали средствата достигат до хората, които реално имат нужда от подкрепа.

Първи помощи за пострадалите от наводненията

Социалното министерство очаква от средата на тази седмица или следващата да започне реалното изплащане на първите помощи за пострадали от наводненията семейства. До момента са подадени 220 заявления, но процесът продължава.

Ефремова съобщи, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. Част от заявленията са обработени, като към момента има 12 одобрени, готови за изплащане.

„Имаме подадени реално 220 заявления. Това не означава, че е краят на подаването на заявленията“, каза министърът.

Максималната помощ при подобни случаи може да достигне около 4000 евро, като конкретният размер зависи от социалната оценка и приложимите критерии. Пострадалите могат да кандидатстват за две еднократни помощи от Агенцията за социално подпомагане, предназначени за първите и най-неотложни нужди след бедствието.

Предвидена е и допълнителна помощ за т.нар. погинало имущество - например телевизори, хладилници, фризери, перални машини и други вещи от първа необходимост. Тази подкрепа се изплаща от фонд „Социална закрила“, а заявленията за нея се подават в съответната община, не в социалното министерство.

Горивата и новите мерки за подкрепа

Ефремова коментира и помощта от 20 евро заради високите цени на горивата, въведена при три последователни дни с цена над 1,60 евро за литър. По думите й до момента са подадени около 230 хиляди заявления, а в другата част на данните се посочват над 200 хиляди заявления. „Категорично считам, че имаше ефект“, заяви министърът за мярката.

Тя допълни, че всяка помощ е важна за хората с много ниски бюджети. Към момента обаче няма решение дали мярката ще бъде продължена след юни.

Социалният министър посочи още, че се обсъждат нови пакети от мерки за подкрепа заради ситуацията в Близкия изток и високите цени на горивата.

Детски, майчински и подоходен критерий

От догодина се подготвят промени в изплащането на детските и майчинските помощи, съобщи Ефремова. Целта е подкрепата да бъде насочена към най-уязвимите групи, включително при отглеждането на деца.

Министърът заяви, че ще бъде направен преглед на подоходния критерий за детските надбавки. Идеята е семейства да не отпадат от обхвата само защото доходите им са се повишили минимално.

„За детските ще обмислим промяна на подоходния критерий - да не изпадат семейства, защото малко са им се повишили доходите“, обясни Ефремова.

Администрация, ТЕЛК и големите реформи

По темата за планираните съкращения в държавната администрация Ефремова каза, че в структурата на социалното ведомство работят над 8000 души, а незаетият щат е само 3 процента.

„Това не е чак толкова голяма бройка и е далеч от 10-те процента. Ще правим допълнителни анализи и ще се наложи да бъдат ограничени трайно незаетите щатни бройки“, заяви тя.

Министърът допълни, че не е правила изчисления как това ще се отрази на бюджета, но според нея със сигурност ще даде оптимизация.

По думите й големите реформи ще започнат с бюджет 2027. Част от тях ще бъдат свързани с изплащанията по ТЕЛК, така че помощите да бъдат по-ефективни и по-точно насочени към хората, които имат нужда.

Ефремова заяви, че вероятно решенията на ТЕЛК комисиите са реални и ако има некоректни случаи, те не са масови. Според нея обаче трябва да се оцени какъв тип помощ е нужна според конкретното увреждане, за да се изгради истинска социална оценка и средствата да се изплащат по-конкретно.

Минималната заплата и автоматичният механизъм

Социалният министър допълни, че през 2027 г. може да бъде премахнат автоматичният механизъм, с който минималната работна заплата е обвързана със средната за страната.

„Няма удовлетворение от този механизъм. С такива автоматични формули е трудно да се намери правилният баланс, защото все пак и минималната работна заплата трябва да бъде достатъчно адекватна“, обясни Наталия Ефремова.

