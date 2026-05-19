Решено! Вдигат минималната пенсия

Минималната пенсия се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 година.

По точка 3 от дневния ред Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се провежда в Министерския съвет в София.

„Смисълът на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото“, каза той.

Като точка три в дневния ред бе прието да се разглежда и законопроект за изменение и допълнение на т. нар. удължителен закон за бюджета, внесен в понеделник от Владимир Раков от „Прогресивна България“ и група народни представители.

Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година осъвременяване на пенсията си със 7,8 на сто.

Донев, който е председател на НСТС, отбеляза, че с повечето представители на работодателите и синдикатите се познават повече от две десетилетия, което би следвало да е добра основа за ползотворна работа.

„Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Разчитам от ваша страна на конструктивен тон и взаимно уважение дори когато сме на различни позиции“, каза Донев, цитиран от Дарик.

Вицепремиерът и финансов министър посочи, че всички участници в тристранния диалог имат обща цел, а именно постигането на единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие.

