До морето за 50 минути. Най-чаканият полет

Националният авиопревозвач "България Еър" (Bulgaria Air) съобщи, че възобновява полетите между София и Бургас на 5 юни с до 4 полета седмично, а от 30 юни по маршрута ще се лети ежедневно. Разстоянието ще се взема само за 50 минути. Сезонните полети са вечерни, като ще се изпълняват с най-новите самолети Airbus A220 от флота на „България Еър“. Директната връзка ще се оперира от авиокомпанията от юни до септември.

Компанията увеличава и свързаността на морската столица Варна със София, като през летните месеци ще изпълнява до 23 полета седмично между двата града.

Летище Бургас посреща летния сезон на 2026 г. с наситена полетна програма, нови стратегически маршрути и увеличени честоти по утвърдени линии, съобщиха от концесионера на морските ни аеропортове Фрапорт Туин Стар. Очаква се пътниците да имат достъп до над 70 директни дестинации.

През това лято пък Летище Варна ще предложи на пътниците достъп до общо 60 дестинации, както и значително увеличение на честотите, нови маршрути и ръст на туристическите потоци.

През миналата година двете летища посрещнаха над 3.7 милиона пътници и обслужиха над 27 хиляди полета на 64 български и чуждестранни авиокомпании до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

