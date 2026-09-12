До морето за 50 минути. Най-чаканият полет
"България Еър" с много важно съобщение
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"България Еър" с много важно съобщение
Георги Тодоров е назначен е за заместник-министър на туризма, спец е в дигитализацията
България Еър стартира линия с амбиция за повече туризъм и бизнес връзки
Ваучер за безплатно пътуване за двама и послание за „по-светло бъдеще“ на авиацията у нас
Двама шампиони по силов трибой преместиха Airbus A220 на летище „Васил Левски“-София, демонстрирайки дух и мощ в името на българската авиация
Берлин, Прага, Брюксел, Лондон, Цюрих и Франкфурт са локациите, където в момента протичат празненствата
Полетите между София и Тел Авив продължават
Каква е причината
Ново от компанията
Компанията отчита ръст на резервациите с над 40% и залага по-чести полети от София до Москва, Амстердам, Палма де Майорка, Мадрид и Ларнака
"България Еър" е предприела всички възможни мерки за безопасен превоз
От 16 август това стана възможно след решение на израелските власти
Краси Радков и жена му са пътешественици от класа