Директен полет София-Порто. Нов маршрут отваря вратата към Атлантика

Националният авиопревозвач България Еър откри нова директна линия между София и Порто, като по този начин разширява присъствието си на европейската карта. Първият полет беше изпратен с празнична атмосфера и специално внимание към пътниците, което превърна събитието в символичен старт на нова въздушна връзка. Новият маршрут идва в момент на засилен интерес към пътуванията и обещава да улесни както туристите, така и бизнеса. Очакванията са линията да засили връзките между България и Португалия.

Стратегическа линия към Западна Европа

От компанията определят откриването на линията като важна стъпка в развитието на мрежата им. Изпълнителният директор Бистра Маринкова подчерта, че маршрутът до Порто е част от по-широка стратегия за свързване на България с ключови европейски дестинации.

По думите ѝ новата линия ще създаде допълнителни възможности както за туризъм, така и за бизнес пътувания, като отговаря на нарастващото търсене на директни връзки.

Подкрепа и от летище Порто

От страна на летището в Порто също определиха новата линия като значимо развитие. Карен Струго от ANA | VINCI Airports заяви, че маршрутът е част от стратегията за разширяване на международната свързаност и засилване на ролята на града като входна точка към северозападна Португалия.

Според нея подобни директни връзки създават нови възможности за икономически и туристически обмен.

График и условия за пътуване

Полетите до Порто ще се изпълняват два пъти седмично - всеки четвъртък и неделя през летния сезон от април до октомври. Най-ниската цена за еднопосочен билет в икономична класа започва от 139 евро.

В тарифата са включени ръчен багаж до 10 килограма, допълнителна лична вещ и стандартни услуги на борда, включително кетъринг и напитки.

Комфорт и ново поколение самолети

Пътниците по новата линия ще летят със самолети Airbus A220, които предлагат по-широки седалки, повече пространство и възможност за зареждане на електронни устройства.

Това е част от усилията на авиокомпанията да подобри качеството на услугата и да отговори на очакванията на съвременните пътници.

Порто - дестинация с характер

Порто е вторият по големина град в Португалия и един от най-старите в Европа, със силно историческо наследство още от римско време. Днес той съчетава традиция и модерност, с оживена културна сцена и нарастващо международно присъствие.

Градът привлича със своите гледки към река Дуеро, цветната архитектура в квартал Рибейра и прочутия портвайн, което го превръща в все по-популярна дестинация за европейските пътешественици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com