Скокът на горивата удря авиацията. Кой оцелява и кой губи в новата реалност?

Авиокомпаниите по света пак са изправени пред сериозно изпитание, след като рязкото поскъпване на авиационното гориво започна да изяжда печалбите им и да променя цялата логика на сектора. Въпреки че цените на суровия петрол понякога се понижават, реалното облекчение за индустрията идва със закъснение, а натискът върху разходите остава висок. В тази среда се откроява ясна линия между компаниите, които успяват да се адаптират, и тези, които остават уязвими.

Скъпото гориво пренаписва правилата в авиацията

До 2026 г. много превозвачи вече усещат сериозен удар - разходите за гориво растат, маржовете се свиват, цените на билетите се повишават, а маршрутните мрежи се пренареждат. Важно уточнение е, че за авиокомпаниите не е решаваща цената на Brent или WTI, а тази на авиационното гориво, което реагира по-силно и по-бавно на пазарните движения.

Данните показват, че цената на авиационното гориво е скочила от около 85–90 долара за барел през февруари до над 200 долара в началото на април. Delta Air Lines очаква през второто тримесечие да плаща над 4,30 долара за галон - приблизително двойно повече спрямо предходната година. Горивото традиционно формира 25–30% от разходите на авиокомпаниите, но при нискотарифните и дългите полети този дял може да достигне до 40%.

Хеджирането - спасителен пояс в кризата

Според анализа на Freedom24 най-добре се справят авиокомпаниите, които предварително фиксират цените на горивото чрез хеджиране. Европейските превозвачи изглеждат значително по-подготвени - средно около 80% от нуждите им за 2026 г. са вече обезпечени.

easyJet е фиксирала 84% от горивото си за първата половина на годината, Ryanair - 84% за първото полугодие и 62% за второто, а Lufthansa - около 82%. Ryanair се отличава с агресивен контрол на разходите и висока заетост на самолетите, но дори тя предупреждава за възможен недостиг на гориво от 10–20% през лятото при задълбочаване на кризата.

Премиум превозвачите имат предимство

Компаниите с по-висок клас услуги се адаптират по-лесно, защото могат да прехвърлят разходите към клиентите. United Airlines и American Airlines, заедно с Delta, вече увеличават такси за багаж, горивни надбавки и цени на билетите.

Delta разполага и с уникално предимство - собствена рафинерия в Пенсилвания, която се очаква да компенсира около 300 млн. долара от разходите през второто тримесечие, при общо увеличение на горивните разходи от около 2 млрд. долара.

Новите самолети - ключ към оцеляването

Модерният флот също дава сериозно предимство. Самолети като Airbus A320neo, Airbus A321neo и Boeing 737 MAX намаляват разхода на гориво с 15–20% спрямо по-старите модели. Това позволява на компаниите да ограничат щетите и да останат конкурентоспособни.

Най-уязвимите играчи

Най-сериозно изложени на риск остават ултранискотарифните превозвачи без ефективни стратегии за хеджиране и с клиенти, силно чувствителни към цените. Според данни на Barclays големите американски авиокомпании могат да понесат допълнителни разходи от около 280 млн. долара седмично - или над 11 млрд. долара за цялата 2026 г.

Какво означава това за инвеститорите

В краткосрочен план авиационният сектор остава сред най-засегнатите от енергийни сътресения. Дори при понижение на цените на петрола натискът може да продължи още няколко тримесечия заради високите цени на авиационното гориво и бавното възстановяване на рафинериите.

Затова инвеститорите все по-често насочват вниманието си към компании със стабилни маржове, силен паричен поток и устойчив бизнес модел - единствените, които могат да преминат през тази турбуленция без сериозни щети.

