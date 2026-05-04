Собственик на авиокомпания разкри колко скачат цените на билетите

Билетите за самолет ще поскъпнат с около 15-20% заради нарастващото напрежение в Близкия изток и скока в цените на горивата, заяви пред бТВ Стефан Трифонов от Асоциацията на българските авиокомпании. По думите му част от компаниите вече са понесли финансов удар, а новите резервации се отразяват пряко от по-високите разходи.

Той предупреди, че тенденцията може да се задържи месеци напред. Изказването идва на фона на засилваща се несигурност в авиационния сектор.

Трифонов обясни, че авиокомпаниите, които вече са продали билети, се опитват да не вдигат цените заради имиджови съображения. Новите покупки обаче вече се отразяват от реалните разходи и са осезаемо по-скъпи. Според него пътуванията, планирани в близките месеци, ще струват значително повече.

Основният натиск идва от енергийната криза и проблемите с доставките на петрол. По думите му около 15% от необходимия нефт за света преминава през Ормузкия проток, а ограниченията там създават недостиг, който ще се усеща във времето. Възстановяването на тези количества няма да стане бързо и ще държи цените високи.

Трифонов подчерта, че за авиационния сектор проблемът е още по-остър, тъй като производството на керосин изисква допълнително време. Това означава, че дори при стабилизиране на ситуацията, цените на горивата няма да се върнат към нивата от началото на годината. Очакванията са натискът върху разходите да се запази до края на годината.

В резултат вече се наблюдават сериозни сътресения в бранша. Част от авиокомпаниите обявяват фалит, а други започват да ограничават дейността си. Намаляват се полети, спират се цели дестинации и се редуцират честотите по натоварени линии. Това допълнително свива предлагането и усилва ефекта върху цените.

