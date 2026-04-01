Безплатни полети за стартъпи. Нова услуга дава тласък на българския бизнес

Онлайн платформата GoVola прави сериозна заявка за разширяване в сегмента на бизнес пътуванията, като представя новата услуга Upgrade Plus. Тя е премиум версия на вече съществуващия абонамент Upgrade и е насочена към потребители, които летят често - от предприемачи до цели бизнес екипи.

Компанията вече има опит с подобни продукти, като услугата първоначално е тествана в Румъния и е привлякла над 15 000 потребители само за няколко седмици. Сега фокусът се насочва към българския пазар, където търсенето на по-гъвкави решения за пътуване расте.

Повече контрол, по-ниски разходи

Upgrade Plus обединява няколко ключови предимства, които целят да направят пътуването по-предвидимо и по-изгодно. Сред тях са отстъпки при всяка резервация, възможност за блокиране на цената и защита при анулиране на полети.

Към стандартния пакет са добавени и допълнителни функции - до три безплатни промени на дати годишно, специализирано обслужване и издаване на фактури и персонализирани отчети. Интегрираната защита Trip Protect гарантира достигането до крайната дестинация дори при закъснения или отменени полети.

Според компанията потребителите могат да спестят над 400 евро годишно, като ефектът от абонамента се усеща още при първата резервация.

Разширяване на услугите и повече комфорт

Паралелно с новия абонамент платформата разширява и опциите за резервации. Вече са налични билети в Business class и Premium economy, което дава възможност на пътуващите да избират между по-висок комфорт и по-гъвкави ценови решения.

Това позиционира GoVola не само като платформа за стандартни резервации, но и като инструмент за управление на корпоративни пътувания.

Безплатен достъп за българските стартъпи

Ключовият акцент е насочен към българската предприемаческа екосистема. Компанията предлага безплатен 6-месечен достъп до Upgrade Plus за стартъпи с международна дейност.

По данни за пазара у нас функционират над 600 активни стартъпа, като много от тях са ориентирани към глобални пазари още от създаването си. За тези компании бързото и ефективно придвижване е ключов фактор за развитие, участие в събития и привличане на инвестиции.

Подкрепа за растежа на предприемачите

„Искаме да допринесем за по-силна предприемаческа екосистема в България, в която малките екипи могат да се фокусират върху иновации, а не върху логистиката на пътуванията“, заявява съоснователят и изпълнителен директор на компанията Даниел Труица.

По думите му решението за безплатния достъп е насочено именно към компаниите в ранна фаза, за които всеки ресурс е от значение. Компанията залага на идеята, че по-лесният достъп до международни пътувания може да ускори развитието на българските бизнеси и да отвори нови пазари пред тях.

Компаниите, които проявяват интерес към услугата, могат да кандидатстват чрез сайта ​​https://upgrade-plus.govola.com/ или през официалните канали на GoVola. След попълване на формуляра, екипът на компанията проверява критериите за допустимост и се свързва с одобрените организации за активиране на 6-месечния безплатен период. Стандартната годишна такса за абонамента Upgrade Plus ще бъде 74.99 €/на година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com