Интернетът влиза в нискотарифните полети на Wizz Air

Wizz Air обяви, че от 2027 г. ще въведе свързаност от Starlink в цялата си флотилия, с което на практика слага край на ерата на задължителната дигитална изолация по време на полет. Авиокомпанията, която е най-голямата по пазарен дял в България, ще стане първата европейска ултранискотарифна авиокомпания, предлагаща технологията на Starlink за интернет на борда.

Пасажерите ще могат да използват високоскоростна и надеждна връзка с ниска латентност на 10 000 метра височина. Компанията представя промяната като ключов момент за по-достъпни и постоянно свързани въздушни пътувания.

Новата услуга трябва да промени едно от най-познатите усещания при летене - моментът, в който излитането означава прекъснати съобщения, неизпратени имейли и липса на връзка с близки хора. От Wizz Air заявяват, че с технологията на Starlink времето във въздуха ще се превърне от време на изолация във време за свързаност.

Дълги години качественият интернет на борда се възприемаше като привилегия за по-скъпи авиокомпании и премиум услуги. Wizz Air обаче твърди, че пренася тази възможност в ултранискотарифния сегмент, като запазва философията си за достъпно пътуване.

„Ултранискотарифното пътуване винаги е било с цел да прави възможностите достъпни за повече хора“, заяви Иън Малин, главен търговски директор на Wizz Air. По думите му през 2027 г. компанията пренася тази философия „в космическата ера“.

„Нашите пътници вече не трябва да избират между достъпни цени и надежден интернет на борда, за да останат свързани с хората, работата и моментите, които имат най-голямо значение. Горди сме да бъдем начело на тази промяна и да си партнираме със Starlink, за да осигурим още по-добро изживяване на борда за пътниците на Wizz Air! Let’s WIZZ!“, каза още Малин.

Очаква се всеки самолет от ново поколение на Wizz Air да бъде оборудван със Starlink, така че връзката да бъде достъпна независимо от маршрута или дестинацията. Компанията посочва, че целта е пътуването да свързва хората, а не да ги откъсва от света.

От Starlink също подчертават, че технологията е създадена именно за такава безпроблемна свързаност. „Развълнувани сме да пренесем Starlink на борда на Wizz Air и да трансформираме преживяването по време на пътуване за милиони клиенти“, коментира Джейсън Фрич, вицепрезидент по корпоративните продажби на Starlink в SpaceX.

По думите му осигуряването на връзка за пътниците и екипажа на 30 000 фута височина е точно това, за което е разработена технологията. „Очакваме с нетърпение да предоставим надежден, високоскоростен интернет от излитането до кацането“, заяви Фрич.

Така Wizz Air се опитва да превърне едно от най-досадните ограничения на полета в конкурентно предимство. Ако планът бъде реализиран според обявения график, пътниците вече няма да приемат нискотарифното летене като часове извън мрежата, а като пътуване, в което връзката остава включена до самото кацане.

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