Цената на петрола счупи тавана

Цената на петрола сорт „Брент“ застрашително прехвърли психологическата граница от 100 долара за барел. Причина за този скок са масираните нови атаки срещу танкери в Червено море, които парализираха глобалната търговия.

Блокада в морето

Конфликтът ескалира рязко, след като бунтовници атакуваха ключови търговски кораби, преминаващи през стратегическия пролив Баб ел-Мандев. Пренасочването на танкерите по по-дълги маршрути вече оскъпява драстично транспорта на суровини.

Удар по джоба на българина

Експерти предупреждават, че този международен хаос ще има незабавен ефект върху бензиностанциите в България. Цените на горивата са изправени пред неизбежен скок, което заплашва да отпуши нова вълна от инфлация по магазините.

