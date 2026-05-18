Вашингтон капитулира пред скъпия бензин. Но има разумен ход

Финансовото министерство на САЩ направи рязък завой в енергийната си политика и официално издаде нов 30-дневен общ лиценз, който временно амнистира руския петрол, блокиран в морето. Решението беше обявено от финансовия министър Скот Бесънт в социалната мрежа Екс, предава Ройтерс. Ходът идва само броени дни след като Вашингтон отказа да удължи по-широката дерогация, позволяваща на страни като Индия да купуват руски суров петрол по море.

Целта на извънредното 30-дневно удължаване е да се предотврати недостиг на физическия пазар и да се осигури гъвкавост за доставките. По думите на Скот Бесънт, администрацията ще използва този период,

за да координира действията си със засегнатите страни

и да предостави конкретни индивидуални лицензии, където това е необходимо. Спешната мярка е насочена най-вече към спасяването на държавите, които са най-силно уязвими от енергийна гледна точка.

Това отстъпление е част от по-мащабната и агресивна стратегия на администрацията на Доналд Тръмп за овладяване на глобалните енергийни цени, които изхвърчаха в космоса заради войната в Иран. Белият дом вече задейства серия от тежки икономически лостове, сред които са източването на ресурси от Стратегическия петролен резерв на САЩ, временното облекчаване на строгите ограничения по

Закона на Джоунс за корабоплаването и политическата подкрепа

за пълно спиране на федералния данък върху бензина.

Въпреки всички опити на Вашингтон да натисне пазара надолу, цените на горивата в САЩ остават на застрашителни нива. Бензинът в страната в момента се продава за около 4,50 долара за галон, което се равнява на 3,78 литра. Това е най-високото ниво, отчитано от кризата през 2022 г. насам. В същото време международните и американските бенчмаркове на суровия петрол упорито се задържат на нива около и над 100 долара за барел, откакто на 28 февруари избухна конфликтът, отбелязва БТА .

