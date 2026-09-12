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Обама иска данък петрол

Обама иска данък петрол

Американският президент Барак Обама иска да предложи нов данък – всеки барел добит петрол да се облага с 10 долара. Събраните пари ще бъдат харчени за...

05 февруари | 10:30
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