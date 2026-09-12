Цената на петрола счупи тавана
Кошмарът започва, ето какво предстои с горивата у нас
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Кошмарът започва, ето какво предстои с горивата у нас
Глобалните енергийни пазари се разтресоха из основи
Министри от Г-7 се събират на спешна среща
В сряда един барел се продаваше за 73,73 долара
Кои са 13-те сорта петрол
Американският президент Барак Обама иска да предложи нов данък – всеки барел добит петрол да се облага с 10 долара. Събраните пари ще бъдат харчени за...
Москва. Русия и Саудитска Арабия са се договорили за сътрудничество на пазара на петрол, обяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров сл...