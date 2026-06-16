Летище София получава още 500 000 полетни места

Wizz Air влиза в летния сезон на 2026 г. с най-мащабната програма, която досега е изпълнявала от София. Авиокомпанията ще предлага 39 директни маршрута до 19 държави и ще изпълнява 146 полета седмично, като през юли към базата в столицата ще бъде добавен осми самолет.

Разширяването ще донесе още 500 000 места, 12 нови линии и по-висока честота по част от най-търсените европейски направления. Компанията отчита 32 процента пазарен дял на Летище София и 33 процента на национално ниво.

Осмият самолет променя мащаба

Добавянето на още един Airbus A321neo към базата в София е основата на разширената лятна програма. Самолетът ще позволи на Wizz Air едновременно да открие нови маршрути, да увеличи честотата по вече утвърдени линии и да предложи по-голям избор на дати и часове за пътуване.

По данни на компанията разширяването ще осигури 40 нови преки и около 350 непреки работни места в столицата. Ефектът няма да се ограничи само до екипажите и наземното обслужване, а ще обхване свързани дейности като туризъм, транспорт, търговия и услуги.

През цялата 2026 г. Wizz Air планира да предложи над 3,4 млн. места от София. Това е увеличение от 43 процента спрямо предходната година. Само през летния сезон капацитетът на авиокомпанията от столицата нараства с повече от 61 процента в сравнение със същия период на 2025 г., като пътниците ще разполагат с над 2,2 млн. места.

Лятната карта се разширява с 12 линии

Новото разписание от София включва полети до Алгеро, Будапеща, Корфу, Краков, Хургада, Ламеция Терме, Палма де Майорка, Римини, Родос, Сантандер, Шарм ел-Шейх и Тирана. Шест от направленията ще бъдат уникални директни връзки от българската столица, което отваря възможности за пътуване без прекачване до дестинации, които досега бяха по-трудно достъпни.

Списъкът съчетава класически градски маршрути, летни острови и морски курорти. В него присъстват както европейски културни центрове, така и ваканционни точки по Средиземноморието, Червено море и Адриатика. Така програмата е насочена едновременно към туристите, които планират кратки градски почивки, и към пътниците, търсещи по-дълъг летен отдих.

Wizz Air увеличава честотата и по няколко от най-популярните си линии. Повече полети ще има до Прага, Мадрид, Малага, Валенсия, Рим с кацане на летище Фиумичино и Базел. Допълнителните честоти дават по-голяма свобода при избора на дати и създават по-добри възможности за кратки пътувания, без престоят задължително да бъде съобразяван с ограничено разписание.

София остава центърът на операциите

От Wizz Air определят столицата като сърцето на дейността си в България и припомнят, че именно оттук са започнали операциите на компанията в страната преди повече от 20 години.

„Горди сме да поставим началото на най-мащабния ни летен сезон в София за тези 20 години, предлагайки повече възможности за пътуване от всякога“, заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

По думите му осмият базиран самолет затвърждава пазарното присъствие на авиокомпанията и разширява достъпа на българските пътници до европейски и по-далечни дестинации. Компанията отчита 32 процента дял на Летище София, което я поставя сред водещите превозвачи в столицата.

Флотът е изцяло от Airbus A321neo

Самолетите на Wizz Air, базирани в България, са изцяло от модела Airbus A321neo. Според данните на превозвача машините намаляват разхода на гориво и въглеродните емисии с до 20 процента спрямо предходното поколение и ограничават значително шумовото замърсяване.

По-големият капацитет на този тип самолети позволява повече пътници да бъдат превозвани със същия брой полети. Това е особено важно при натоварено лятно разписание, когато летищните слотове, наземното обслужване и наличието на екипажи са под по-силен натиск.

Wizz Air съобщава още, че е хеджирала 70 процента от необходимото авиационно гориво за летния сезон на 2026 г. и за следващите 18 месеца. Тази политика дава по-голяма предвидимост на разходите при резки промени в цените на горивата и намалява част от финансовия риск при изпълнението на разширената програма.

Компанията залага на по-надеждни пътувания

Наред с увеличаването на капацитета Wizz Air поставя акцент и върху изпълнението на полетите през натоварените летни месеци. Компанията свързва тази цел със своя трансформационен план Customer First Compass, насочен към обслужването на пътниците, оперативната надеждност и ограничаването на проблемите по време на пътуване.

Предизвикателството пред превозвача ще бъде не просто да продаде рекордния брой места, а да изпълни без сериозни смущения значително по-плътното разписание. Летният сезон традиционно поставя европейската авиация под напрежение заради натоварените летища, ограниченията във въздушното пространство и недостига на капацитет в отделни части на системата.

Затова осмият самолет в София има значение не само за откриването на нови линии. По-голямата база дава и повече оперативни възможности при необходимост от промени, замяна на самолет или преструктуриране на разписанието.

Над 5 млн. места от България

Разширяването в София е част от по-голямата програма на Wizz Air за българския пазар. През 2026 г. авиокомпанията планира да предложи над 5 млн. места и да изпълни повече от 7700 полета от страната.

Wizz Air оперира от четири български летища - София, Варна, Бургас и Пловдив. Компанията поддържа две постоянни бази, като през лятото ще разполага с осем самолета в София и три във Варна.

От началото на операциите си в България през 2005 г. авиокомпанията е превозила над 34 млн. пътници. През 2026 г. нейната мрежа от страната включва общо 71 маршрута до 20 държави.

Рекордната програма превръща София в още по-важна точка от мрежата на Wizz Air. За пътниците това означава повече директни направления, по-гъвкав избор и засилена конкуренция между превозвачите. За авиокомпанията обаче летният сезон ще бъде и изпитание дали рязкото разрастване може да бъде съчетано със стабилно разписание и надеждно обслужване.

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