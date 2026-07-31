Европейските надзорни органи предупреждават: Рискове и измами при криптоактивите и новите онлайн технологии

Във връзка с прилагане на изискванията на Регламента относно пазарите за криптоактиви (MiCA) Европейските надзорни органи издадоха разяснения относно криптоактивите, както и предупреждение за възможните рискове от използване или инвестиране в криптоактиви, включително рисковете от измами и фалшиви схеми. Това съобщиха от БНБ.

В разясненията се посочва какво представляват криптоактивите, видовете криптоактиви, както и кой криптоактив е регулиран съгласно MiCA и кой не е. Представени са основните характеристики на криптоактивите, попадащи в обхвата на MiCA, а именно: токените за електронни пари, токените, обезпечени с активи и криптоактивите, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари. В разясненията се посочва кои доставчици на криптоактиви са регулирани в ЕС, къде може да бъде проверено дали даден доставчик е лицензиран, както и какви са рисковете от установяване на отношения с доставчици, които не са лицензирани в ЕС.

В предупреждението относно криптоактивите са представени основните рискове, с които могат да се сблъскат потребителите при използване или инвестиране в криптоактиви, а именно: екстремни движения на цените, ликвидни рискове, заблуждаваща информация, измами и хакерски атаки, ограничена защита и сложност на продукта.

Пълните текстове на разясненията и предупреждението се намират тук и тук .

От пресцентъра на централната ни банка съобщиха още, че във връзка със съществуващи случаи на онлайн финансови измами и измамни схеми с използване на изкуствения интелект Европейските надзорни органи издадоха предупреждение към потребителите за възможните рискове, свързани с финансова загуба и кражба на самоличност, както и стъпките за самозащита по отношение на личната и банкова информация. В предупреждението се разглеждат различните видове онлайн финансови измами и финансови схеми като измама с представяне за друг човек и използване на дълбока фалшификация (deep fake), фишинг и социално инженерство, инвестиционна или застрахователна измамна схема, романтична връзка с цел измама и измамна схема, както и измамна схема при закупуване.

В предупреждението се посочва какво следва да направят потребителите, ако са станали жертва на подобни измами или измамни схеми, а именно: незабавно да спрат операциите, за да се блокират всякакви по-нататъшни преводи към подозрителни сметки и да се избегнат допълнителни загуби; да се свържат с обслужващата банка или финансово дружество чрез официалните канали за контакт; да променят паролите на използваните устройства и приложения/уебсайтове; както и да докладват за инцидента на полицията или на националния компетентен орган.

В предупреждението се обръща внимание също така на опасностите от измами от типа „стая за възстановяване“ (recovery room), при които лице твърди, че е представител на публичен орган (напр. полиция, данъчен или финансов орган и т.н.) и предлага да възстанови загубените при предишна измамна схема пари срещу такса.