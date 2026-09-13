БНБ бие аларма. Свързана е с криптоактивите
Разглеждат се различните видове онлайн финансови измами и финансови схеми
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Разглеждат се различните видове онлайн финансови измами и финансови схеми
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