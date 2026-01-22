Грипът удря с усложнения! Деца и възрастни у нас вече в болници

Грипната вълна в страната вече преминава от статистика към реален натиск върху здравната система, като все по-често води до тежки усложнения. Три области са официално в грипна епидемия, а в други региони болниците отчитат пневмонии и хоспитализации след прекаран грип, включително при деца и възрастни хора, съобщава бТВ.

Епидемия по морето, тревога в още седем области

Официално в грипна епидемия са Варна, Добрич и Бургас, където вече са въведени ограничителни мерки – дистанционно обучение за учениците, спиране на свижданията в лечебните заведения и отлагане на плановите имунизации при личните лекари. Детските градини и ясли остават отворени, но без смесване на групи, дори когато отсъствията са високи. Най-засегнати остават децата и учениците, при които заболеваемостта е най-висока.

Още седем области са в предепидемична обстановка. В Габрово, където беше отчетена най-висока заболеваемост в страната, областният щаб реши да не обявява епидемия заради спад от 10 пункта спрямо предходните дни. Здравните власти отдават това както на ниските температури, така и на по-отговорното поведение на хората.

Здравните инспекции: Няма натиск, но сме на ръба

„Към момента няма натиск от болни пациенти“, обясни директорът на РЗИ – Габрово Николай Пенчоков, като уточни, че от училищата отсъстват около 2% от учителите и средно 12% от учениците. По думите му именно тези данни са наклонили везните към решение да не се въвеждат по-строги мерки. Той допълни, че безплатните имунизации при възрастните са дали резултат и хората над 65 години засега са по-слабо засегнати.

Деца и възрастни с тежки усложнения

Ситуацията в Ямбол обаче е далеч по-тревожна. Областта е в предепидемична обстановка за втора поредна седмица, а здравните власти вече препоръчват носене на маски в аптеки, лечебни заведения и градския транспорт. Директорът на РЗИ – Ямбол Радостина Калчева предупреди, че грипна епидемия е напълно възможна още следващата седмица.

„Миналата седмица заболеваемостта достигна 217 на 10 хиляди души, при критична стойност 349. Най-болни са децата от 5 до 14 години, следвани от тези от 0 до 4 години, а тревожно е, че се увеличават и случаите при хората над 65 години“, посочи тя. Данните от местната болница „Св. Пантелеймон“ вече показват реалните последици от грипа – 7 деца са хоспитализирани с усложнения, 11 възрастни са настанени в белодробното отделение с пневмония след грип, а още 9 пациенти с доказан грип се лекуват в инфекциозното отделение.

Здравните власти предупреждават, че грипът тази зима все по-често протича тежко и с усложнения, което прави ранната реакция, ограничителните мерки и личната отговорност решаващи през следващите дни.

