Опасни усложнения след грипа вкарват деца в болница

Грипът вече не е просто няколкодневна вирусна инфекция, а заболяване с реален риск от тежки и дълготрайни усложнения при децата. Все по-често в болниците постъпват малки пациенти с пневмонии, възпаления на синусите и ушите, а през този сезон лекарите се сблъскват и със случаи на засягане на мозъка и нервната система.

В СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София най-често се приемат именно деца с усложнения след грип, заяви пред Нова телевизия директорът на лечебното заведение Благомир Здравков. По думите му тази година болницата е регистрирала и тежки възпаления на мозъка и неговите обвивки – усложнения, които изискват продължително лечение и внимателно проследяване.

„За щастие всички деца, транспортирани при нас, вече показват подобрение, а част от тях са изписани, като им предстои рехабилитация. Възстановяването е бавно, но най-важното е усложненията да бъдат диагностицирани навреме“, подчерта Здравков. Той допълни, че закъснялата реакция може да доведе до сериозни и трайни последствия.

Като една от причините за тежкото протичане на грипа директорът посочи начина на живот на децата. Ограничената физическа активност, неправилното хранене и замърсеният въздух по думите му потискат имунната реактивност и увеличават риска от усложнения след вирусни инфекции.

Здравков обясни и кои симптоми изискват незабавна медицинска намеса. Сред тях са дихателната недостатъчност, силната бледност или синкаво оцветяване на устните. „При по-тежките случаи се наблюдава и нарушение на съзнанието – детето става сънливо и трудно се събужда, което е ясен знак за засягане на нервната система“, уточни той.

По думите му въвеждането на електронните рецепти вече дава положителен ефект, тъй като значително е намалило самолечението с антибиотици. Това, според лекарите, е важна стъпка за ограничаване на допълнителните рискове и за по-ефективно лечение на децата с грип и неговите усложнения.

