Напрежение до морето. Стотици остават без работа

Карнобат се изправя пред една от най-сериозните кризи на пазара на труда през последните години. До края на годината близо 800 души ще бъдат освободени, след като завода за автомобилни кабели изтегля дейността си от България. За град с ограничени възможности за алтернативна заетост това е тежък удар, пише Флагман.

Засегнатите предприятия в страната не е само едно. Масови съкращения се очакват и в шивашки цехове, химически производства и фирми за автоелементи. Общото между тях е, че работят основно за външни пазари. Свиването на поръчките от чужбина директно води до освобождаване на работна ръка на местно ниво.

За хората в Карнобат това не е абстрактна статистика. Това са съседи, роднини, приятели. Част от работниците вече търсят нова заетост, други приемат ситуацията с примирение. Несигурността се превръща в ежедневие.

„Има много притеснени, но някои вече не се притесняват – свикнали са просто с мисълта. Ще си потърсят друга работа“, каза пред бТВ Сунер Али.

От компанията пък уверяват, че служителите ще получат подкрепа, която надхвърля законовите изисквания. За много от хората обаче въпросът остава открит – къде ще намерят работа в регион с ограничен бизнес.

Кметът на Карнобат Георги Димитров не крие тревогата си. По думите му загубата на 800 работни места е болезнена за града. Това не е просто икономически проблем, а социален риск, който засяга местните услуги, търговията и цялостния облик на общината.

По данни на КНСБ обаче Карнобат не е изолиран случай. Общо 59 предприятия в 19 области вече са подали заявления за освобождаване на 3600 души. Масови съкращения се отчитат и в Добрич, Русе и Варна, обясни Атанаска Тодорова - главен експерт по „пазар на труда“ в синдиката.

Причините за проблема са различни, но водещата е свиването на пазарите и намаляването на външното търсене.

Експертите подчертават, че региони без достатъчно социална инфраструктура изпитват още по-силен натиск. Липсата на детски градини, училища и медицинско обслужване отблъсква инвеститори и работна сила. Това затваря порочен кръг, в който градове като Карнобат губят икономически потенциал.

В същото време пазарът на труда търси машинни оператори, строители, сервитьори, учители и медицински специалисти. Проблемът е, че тези работни места често са в други региони и изискват преместване, което не всеки може да си позволи.

Карнобат влиза в период, в който всяко решение ще има дългосрочен ефект. Загубата на толкова работни места не приключва с едно съкращение. Тя оставя след себе си демографски натиск, социално напрежение и усещане за изоставеност, което трудно се преодолява.

