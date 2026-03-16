Задава се нова криза в автомобилния сектор

Събитията в Близкия изток могат да доведат до прекъсвания в доставките на хелий, природен газ и бром за най-големите производители на чипове в рамките на две седмици. Експертите предупреждават, че последствията за глобалната индустрия ще бъдат осезаеми и ще засегнат основно азиатските автомобилни производители, но е възможно да има сериозни последствия и за Европа.

Войната в Иран най-вероятно ще доведе до проблем с доставките на хелий, природен газ и бром, което ще застраши стабилността на цялата индустрия само за няколко седмици. Това се отнася най-вече за Южна Корея, Тайван и Япония, където има критична зависимост от ресурсите на Близкия изток.

Катарският завод, който осигурява една трета от международния пазар на хелий, осъществява ограничени доставки от началото на март и не планира да възобнови работата си в близко бъдеще. Ако ситуацията не се промени в рамките на две седмици, дистрибуторите ще трябва спешно да пренастроят логистиката и дори да преместят криогенно оборудване. Такива мерки могат да се проточат с месеци и да останат в сила дълго време дори след възстановяването на запасите.

Южна Корея, която произвежда до 18% от всички чипове в света, е особено уязвима, тъй като 65% от хелия в страната идва от Катар. Този газ е незаменим за охлаждане на силициеви пластини при производството на чипове. Властите вече са започнали разследване за намиране на алтернативни източници на 14 ключови материала и оборудване, необходими за производството на чиповете. Ситуацията се усложнява от факта, че Корея е 98% зависима от Израел и Йордания за доставки на бром, страни, които също са в епицентъра на военния конфликт.

Тайван, където една трета от втечнения природен газ идва от Катар, засега може да компенсира недостига с въглищни електроцентрали. Въпреки това, този запас на сигурност е ограничен - след 1 април островните предприятия ще търсят нови решения, за да избегнат прекъсвания на електрозахранването. Големи играчи като SK Hynix са диверсифицирали доставките на хелий предварително и са натрупали стратегически резерви, а TSMC заявява, че не очаква сериозни проблеми, но внимателно следи развитието.

Японските производители на чипове са по-малко зависими от близкоизточния газ и разчитат основно на доставки от САЩ. Въпреки това, историята многократно е показвала как краткотрайните регионални конфликти могат да се превърнат в глобални сътресения - от финансови разногласия между Япония и Корея до събитията в Украйна и пандемията. Всеки път, когато става въпрос за преструктуриране на логистиката, настоящата криза не може да бъде пренебрегната.

Според Nikkei Asian Review, ако конфликтът на Изток продължи, световната полупроводникова индустрия ще се изправи пред нови предизвикателства, които могат да променят баланса на силите на пазара и да повлияят на цената и наличността на електроника по света, пише "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com