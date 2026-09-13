Възнагражденията в този сектор у нас изпреварват много други
Повече от половината от служителите са доволни от заплащането в компаниите
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Повече от половината от служителите са доволни от заплащането в компаниите
Спад в производството, проблеми в Германия и нова битка със субсидирани конкуренти от трети страни
Димитър Михайлов поиска спешни компенсации и решения за кризата с отпадъците
Каква е причината?
Oтĸpитиeтo идвa в мoмeнт нa cлaб пaзap, иĸoнoмичecĸa нecигypнocт и зacилeнa ĸoнĸypeнция
Цифрите са направо невероятни
Анализът ще обхване цялата верига на предлагането
Каква е причината?
Хората от тези азиатски страни са склонни да идват да работят в България, тъй като там средната заплата е между 150 и 300 евро месечно
Чacтният ceĸтop ce oĸaзвa изĸлючитeлнo пoдxoдящ зa пoдпoмaгaнe нa пoдгoтoвĸaтa нa пилoти
Това предвижда подписаният днес нов браншови колективен трудов договор
Пълна подкрепа за служителите в сектор “Сигурност”
Банка ДСК организира специална дискусия в рамките на ежегодното международно земеделско изложение АГРА 2025
Говори Урсула фон дер Лайен
Безпрецедентен натиск
24-25% от всички обяви в България са именно в този област
Поне 6% от БВП на България идва от туризма
Какво следва
Какви са тенденциите
Те заявиха категоричното намерение на БРАИТ да кандидатства за участие в новия Национален съвет за тристранно сътрудничество