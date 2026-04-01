Свиневъдите алармират: Секторът е на ръба заради кризи и забавени мерки

„Колегите са в изключително затруднено положение и са принудени да плащат, за да им обезвреждат животните“, предупреди изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов по време на 20-я Великденски форум на кампанията „Да! на Българската храна“. Темата е „Продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза“.

По думите му кризата в сектора се задълбочава, а предприетите до момента мерки „очевидно не дават резултат“. Той подчерта, че проблемите вече засягат не само производителите, но и устойчивостта на пазара.

Михайлов акцентира, че един от най-сериозните проблеми е липсата на навременно изплащане на компенсации при заболявания по животните. „Важно е да се гарантира навременно възстановяване на средствата“, заяви той и предупреди, че без ликвидност фермерите няма да могат да продължат дейността си и да осигурят заетост.

Особено остро бе поставен въпросът с обезвреждането на животински отпадъци. По думите му фермерите са поставени в ситуация, в която трябва да плащат допълнително, за да изпълнят задълженията си, което създава риск от тежки последици за сектора. „Това рано или късно ще доведе до проблеми“, подчерта той.

Той припомни, че проблемите са били поставени пред институциите още преди три месеца, но „към момента няма реален напредък“. Според него ситуацията се влошава и изисква спешни решения.

Михайлов предупреди и за риска разходите да бъдат прехвърлени върху крайните потребители. „Когато се натоварва бизнесът, това неизбежно се отразява в крайната цена на продукта“, заяви той, като намекна за възможно поскъпване на храните.

В изказването си той засегна и европейското измерение на кризата, като посочи, че секторът е в тежко състояние в целия Европейски съюз. България, заедно с още няколко държави от Източна Европа, е поставила въпроса за допълнителна подкрепа, но засега няма ясно развитие.

Сред поставените теми бе и забавянето при формирането на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, което според бранша блокира важни процедури по държавни помощи.

„Нещата стават все по-зле“, обобщи Михайлов и настоя за „бързи и конкретни решения“, за да бъде стабилизиран секторът и да се избегнат по-сериозни последствия.

