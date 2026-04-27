Министър разкри голямо безочие! Реже шеметни заплати

Шефове на губещи предприятия добре се облажили

27 апр 26 | 21:52
2201
Мира Иванова

Шефове на губещи държавни предприятия са получавали месечно между 14 000 и 15 000 лева. Това съобщи в изявление във Фейсбук служебният министър на земеделието Иван Христанов.

"Показвам конкретни данни – директори на държавни предприятия с десетки хиляди лева възнаграждения за тримесечие, докато предприятията трупат загуби от милиони. Това е безочие", категоричен е той.

"Всички без изключение – на загуба. Всички без изключение – с високи заплати. И в същото време – липса на резултати и елементарна логика", подчертава служебният министър.

"Аз съм “ЗА” високите заплати. Те привличат добри специалисти. Но само когато има резултати. Когато има растеж. Когато има управление. Не когато системата е в разруха", подчертава той.

"Затова действам. Изисках пълен доклад. Връщам се от Люксембург утре и започваме корекция на възнагражденията", уверява Христанов.

"Няма да позволя държавни предприятия да бъдат доени, докато потъват. Няма да има "последни седмици", в които някой да си раздава бонуси. Така се управлява държава – когато спреш безочието и върнеш справедливостта", завършва Иван Христанов.

